Gran Hermano: cómo fue la fuerte discusión entre Juliana y Sabrina

Al escucharla, Sabrina no se quedó callada y apuntó contra Furia: “Vos maltratás a todos…” . Sin embargo, "Furia" estalló y le respondió: “¡Yo no maltraté a nadie! Eso es lo que vos pensás. De última, si la criatura se siente maltratada que venga y me lo diga”. Y agregó, a los gritos: "Te la hago corta. Me quedo una semana más, así que bancatela".

Gran Hermano: "Furia" cargó con todo contra Sabrina

Entre gritos, Furia le gritó a Sabrina cuál fue el origen de su bronca: “Hay un grupete hermoso, que evidentemente no me banca. ¡Y yo contra eso no puedo hacer nada!”, y cerró indignada: “Tengo que seguir viviendo acá adentro, ¿entendés?”.

Recordemos que antes de la gala, Sabrina contó una charla que tuvo con Juliana: "Me dijo que ‘muchos de acá cuando me acerco se levantan y se van’, eso creo que lo dijo por mí. Yo le comenté que a mí me hicieron un montón”.

El comunicado de Gran Hermano por lo que dijo Juliana sobre Sabrina

Gran Hermano emitió un comunicado para retar a los jugadores por no cumplir con normas elementales de convivencia en la casa más famosa, dado que Juliana le dijo "mogólica" a Sabrina y discutieron a los gritos.

“Las peleas, las discrepancias y los conflictos forman parte de este juego. No voy a pretender que no existan desacuerdos entre ustedes, pero no permitiré la falta de respeto, el lenguaje soez, el insulto permanente y el agravio como forma de manifestarse”, les dijo GH a los participantes del reality.

“Tienen la libertad para expresarse como deseen, pero exijo que cuiden la manera en que lo hacen, sin apelar a términos desubicados u ofensivos”, advirtió Gran Hermano a los jugadores que, en caso de no acatar las normas, seguramente obtengan sanciones.

Una vez finalizado el comunicado que leyó la líder de la semana, Sabrina, todos los competidores aplaudieron y le agradecieron al dueño de la casa por lo que les dijo.