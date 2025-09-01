Ricardo Arjona vuelve al Movistar Arena: el día en que lo sorprendieron con un nuevo récord

Ricardo Arjona regresa a Buenos Aires con dos fechas confirmadas en 2026, dispuesto a romper sus propios récords en Argentina: 34 Luna Parks y 5 sold-outs totales en Vélez.

Tras el receso que se tomó de los escenarios, Arjona anunció que volverá a tocar en la Argentina.

Volver a la Argentina siempre fue especial para Ricardo Arjona . No sólo porque aquí dio sus primeros pasos tocando a la gorra en la calle Florida, sino porque el público argentino lo adoptó como propio desde hace más de tres décadas. Ahora, en medio de una gira que ya lo tiene haciendo historia en varias partes del mundo, el guatemalteco confirmó que el 1 y 2 de mayo de 2026 se presentará en el Movistar Arena .

El anuncio llega en un contexto particular: Arjona fue sorprendido recientemente con un nuevo récord en su país natal, donde agotó 15 conciertos en apenas dos horas . Una marca inédita incluso para un artista acostumbrado a los sold out, y que derivó en su inmediata confirmación para el Madison Square Garden de Nueva York, otro de los templos que pisará en los próximos meses.

Con más de 80 millones de discos vendidos y 41 millones de seguidores en redes sociales, el cantautor parece vivir una segunda juventud artística. Su nuevo proyecto, titulado Lo que el Seco no dijo , no sólo da nombre a la gira, sino que también será un disco de canciones inéditas que promete marcar otro capítulo en su extensa carrera.

El vínculo del artista con el público local viene de larga data. En 2022 llenó ocho veces el Movistar Arena y un año después cerró su gira Blanco y Negro con dos Vélez Sarsfield abarrotados. Cada vez que anuncia fechas en Buenos Aires, la demanda de entradas supera cualquier expectativa, y esta vez no parece ser la excepción.

Los productores de Fenix Entertainment ya anticipan que la puesta será una experiencia inmersiva, con un recorrido por clásicos como Señora de las cuatro décadas o Acompáñame a estar solo, combinados con los temas de su nuevo trabajo. El formato de show no busca limitarse a la música: luces, pantallas y una gran puesta de escena.

El propio Arjona suele recordar con nostalgia sus primeras visitas al país. En redes, confesó que empezar en Argentina fue como "besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no". Lo cierto es que, Arjona es un hombre de récords. Así lo marca su experiencia no solo en la música, sino en el básquet.

Arjona05 (ph Luis Gonzalez Palma).jpg Luis Gonzalez Palma

Récord de puntos en un partido de baloncesto por un guatemalteco

En 1987, mientras jugaba para el equipo Leones de Marte y la selección nacional de Guatemala, Arjona anotó 79 puntos en un solo partido, estableciendo el récord nacional de puntos en un juego individual. Esta marca se mantuvo vigente durante 18 años, hasta 2005, antes de su ascenso a la fama musical. Este logro resalta su talento atlético en sus años juveniles.

Mayor venta de álbumes en la historia de la música latina

Arjona ha vendido más de 80 millones de discos a nivel mundial, posicionándose como uno de los artistas latinos más vendidos de todos los tiempos. Álbumes como Animal Nocturno (1993, más de 500.000 copias en EE.UU.) y Historias (1994, 2 millones de copias en Latinoamérica con 27 certificaciones de platino y 2 de diamante) son los más exitosos de su carrera, superando marcas de muchos contemporáneos y estableciendo un hito en ventas independientes y discográficas.

Mayor número de shows en el Luna Park de Buenos Aires

En 2006, durante su gira Adentro, Arjona realizó 34 funciones en el Luna Park de Argentina, vendiendo más de 238.000 entradas. Esto superó el récord previo de Diego Torres (17 shows) y las ventas de artistas como The Rolling Stones y U2 en el mismo venue, convirtiéndolo en el artista con la mayor residencia en ese estadio icónico.

Mayor asistencia en el Estadio Vélez Sarsfield y La Bombonera

Arjona es el único artista que ha llenado en cinco ocasiones el Estadio Vélez Sarsfield y el Estadio de La Bombonera de Boca Juniors, con sold-outs totales. En 2014, durante Viaje Tour, acumuló más de 200.000 asistentes en 8 shows en GEBA (Buenos Aires), rompiendo el récord de presentaciones en ese estadio.

Mayor asistencia en un concierto en Guatemala

En diciembre de 1998, Arjona grabó su álbum en vivo Vivo en el Hipódromo del Norte de Ciudad de Guatemala ante más de 100.000 personas, estableciendo el récord de mayor audiencia para un concierto en su país natal. Este evento marcó un hito en su carrera y en la industria musical guatemalteca.

Récord de ventas de entradas para conciertos en streaming

En 2021, para su concierto virtual Hecho a la Antigua (transmitido desde Antigua Guatemala), Arjona vendió más de 25.000 entradas en solo 6 horas, rompiendo récords de ventas digitales en Iberoamérica. El evento atrajo a más de 150.000 espectadores simultáneos, convirtiéndolo en el livestream más visto de la región en ese momento.

Mayor visualizaciones en un video musical de un artista guatemalteco

El video de "Fuiste Tú" (dueto con Gaby Moreno, 2012) alcanzó 1.000 millones de visualizaciones en YouTube en 2022, estableciendo el récord para un artista guatemalteco y uno de los más vistos en la música latina, superando marcas de muchos videos contemporáneos.

Mayor asistencia en una gira mundial (Viaje Tour, 2015)

Su gira Viaje (2014-2015) fue vista por más de 1 millón de personas, posicionándola entre los 20 conciertos con mayor asistencia del mundo en ese año. Incluyó récords locales como 8 shows agotados en GEBA (Argentina) y ventas récord en múltiples países, destacando su impacto global.

Mayor número de shows agotados en Miami

En agosto de 2025, Arjona agotó tres funciones en el Kaseya Center de Miami en tiempo récord y anunció un show extra para abril de 2026, estableciendo un récord de ventas rápidas para un artista latino en esa venue, confirmando su furor en EE.UU.

Qué se sabe del próximo Movistar Arena

Los conciertos del 1 y 2 de mayo de 2026 serán parte de la gira mundial Lo que el Seco no dijo. Las entradas se pondrán a la venta exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. La preventa Santander Select Amex se abrirá el martes 2 de septiembre a las 10 de la mañana, por 48 horas o hasta agotar stock.

Una vez finalizada, se habilitará la venta general con todos los medios de pago y la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés con tarjeta Santander Amex.