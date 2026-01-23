Facundo Arana y María Susini se separaron tras casi 20 años de relación + Seguir en









Los rumores de crisis ya habían circulado el año pasado, aunque en ese momento Arana los había desmentido.

Arana y Susini estaban juntos desde 2007.

Una de las parejas más queridas del espectáculo llegó a su fin. Facundo Arana y María Susini se separaron tras casi 20 años de relación.

“Los separados son… Facundo Arana y María Susini”, anunció Ángel de Brito en LAM, sorprendiendo a todos y reflejando el impacto que generó la noticia.

Según la información dada en el programa, la separación se da en buenos terminos: “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, explicaron, dejando en claro que la decisión fue tomada tras intentar sostener el vínculo.

Según comentaron, María Susini ya empezó a hablar del tema en su entorno cercano: “Por eso llega la información. Incluso habló mucho del tema durante un viaje”, contó Pepe Ochoa al aire.

A pesar de la ruptura, la relación entre ellos es buena. De hecho, en el ciclo revelaron que esta misma semana están juntos en Mar del Plata: “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”, remarcó el panelista.

Mientras María es quien habla con más naturalidad de la separación, Facundo estaría atravesando el proceso de otra manera: “Ella lo habla más que él, él está más reticente con esta situación”, aseguró Pepe. Cabe recordar que los rumores de crisis ya habían circulado el año pasado, aunque en ese momento Arana los había desmentido. Incluso, cuando visitó Bondi hacia fin de año, habló de María y aseguró que estaba todo bien. La historia de amor entre Facundo Arana y María Susini Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, cuando él se había separado de Isabel Macedo, y desde entonces no se separaron más. El flechazo fue inmediato, explicó el actor, y con el tiempo la pareja formó una familia con tres hijos: India, Yaco y Moro. El 20 de diciembre de 2012, Facundo y María se casaron por civil y por iglesia, acompañados solo por sus tres hijos. Después, celebraron con una gran fiesta en su casa de Tigre, rodeados de familiares y amigos.