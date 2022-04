"Lakers: tiempo de ganar": Kareem Abdul-Jabbar criticó con dureza a la serie de HBO

Abdul-Jabbar, quien ganó cinco campeonatos de la NBA con Los Ángeles Lakers de la década de 1980, dejó en claro en la introducción de su texto que su reacción adversa a la serie no tenía nada que ver con la forma en que el actor Solomon Hughes lo interpreta, o con él ser "persistente" con las precisiones históricas dentro de las interpretaciones dramáticas. Abdul-Jabbar señaló que originalmente no iba a ver la serie después de haberla vivido, pero después de escuchar rumores sobre cómo trataron a algunos de sus antiguos colegas, tuvo que verla por sí mismo.

“Solo hay un pecado inmutable en la escritura: ¡No seas aburrido! 'Tiempo de ganar' comete ese pecado una y otra vez”, escribió Abdul-Jabbar, apuntando específicamente contra al productor ejecutivo Adam McKay. “Comenzaré con la caracterización suave. Los personajes son representaciones toscas de figuras que se asemejan a personas reales, de la misma manera que Lego Han Solo se parece a Harrison Ford. Cada personaje se reduce a un solo rasgo audaz, como si los escritores temieran que algo más complejo pusiera a prueba la comprensión de los espectadores”.

Al igual que otros que conocen a Jerry West (interpretado por Jason Clarke), Abdul-Jabbar se opuso seriamente a cómo se representa al ex entrenador en jefe de los Lakers en la serie de HBO.

“Es una vergüenza la forma en que tratan a Jerry West, quien ha hablado abiertamente de su lucha contra la salud mental, especialmente la depresión”, escribió Abdul-Jabbar. “En lugar de explorar sus problemas con compasión como una forma de comprender mejor al hombre, lo convierten en una caricatura de Wile E. Coyote para que se rían de él. Nunca rompió palos de golf, no tiró su trofeo por la ventana. Claro, esas acciones crean momentos dramáticos, pero apestan a una fácil explotación del hombre más que a una exploración del personaje”.

Al afirmar nuevamente que la representación de sí mismo en la serie "no tuvo ningún efecto en mí personalmente", Abdul-Jabbar abordó un momento que lo molestó profundamente, ya que podría tener un efecto duradero en su organización benéfica, la Fundación Skyhook .

La escena ocurre al principio de la serie, cuando el Kareem de Hughes está trabajando en la comedia clásica Airplane. Allí el personaje interpretado por Hughes le dice a un niño actor que "se vaya a la mierda" cuando el niño le pide un autógrafo después de la escena. El Abdul-Jabbar real discrepó seriamente con el momento.

“¡Nunca le dije 'vete a la mierda' al niño actor (Ross Harris) en Airplane!, ni nunca le he dicho eso a ningún niño”, escribió el ex jugador. “Me doy cuenta de que esta fue una forma abreviada de mostrar mi aparente distanciamiento durante ese tiempo, aunque a menudo he hablado de mi timidez intensa, casi debilitante. Los cineastas tenían acceso a esa información, pero la verdad y la perspicacia no estaban en su agenda. Fueron momentos impactantes”.

Abdul-Jabbar continuó: “Aquí hay una víctima, es solo que no soy yo. Mi organización benéfica, la Fundación Skyhook, ofrece retiros de una semana para que los niños en edad escolar del centro de la ciudad estudien ciencias mientras se hospedan en el bosque nacional. Durante años, he estado visitando escuelas para promover la educación STEM. Pero cuando la gente ve este programa y se queda con la impresión de que soy verbalmente abusivo con los niños, es menos probable que apoyen mi fundación. Eso significa que menos niños podrán participar en el programa. Así que Adam McKay les está dando a esos niños un gran '¡vete a la mierda!' eso dura mucho más que la risa fácil que sacó de una broma deshonesta”.

