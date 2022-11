Hebe de Bonafini y el rock: de su amistad con Charly García y Sting a la rebeldía de Hermética

Hebe de Bonafini y el "Maradona de la música"

La relación entre Hebe y Charly García fue de las más celebres. Tal vez por el reconocimiento mutuo y el camino compartido en su resistencia a la dictadura, ambos cultivaron un afecto mutuo que tuvo su última posta en octubre del 2021, cuando García celebró sus 70 años en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Ese día, Bonafini se fotografió detrás de escena con García y estuvo en la primera fila del show sorpresa que el artista ofreció para el público que lo agasajó durante toda aquella jornada.

Si bien Charly siempre acudió al llamado de las Madres, tal como admitió la propia Hebe, hubo un hecho con el que esa relación pudo resquebrajarse. Fue en 1999. García era uno de los números principales del festival Vivo III, que organizaba la Ciudad. El músico propuso tirar muñecos desde helicópteros en representación de los "vuelos de la muerte".

Al enterarse de la puesta, Bonafini se irritó y le manifestó su malestar al exSerú Girán, al considerar que "estaba usando a los desaparecidos". "Vos no podés usar los vuelos de la muerte ni en broma", le espetó la militante.

Finalmente, tras discutir el hecho en privado y el intercambio de consideraciones, el autor de "Los Dinosaurios" cedió y comprendió el porqué de las críticas de la dirigente.

Años más tarde, la líder de Madres definiría a García como "el Maradona de la música", pese a reconocer que no entiende mucho de rock.

Reconocimiento internacional: Sting y Bono

Entre los artistas internacionales que dieron lugar a los reclamos de Madres de Plaza de Mayo, se destacaron Sting y U2. En 1988, el exThe Police desembarcó en Argentina junto con un crew de lujo que incluía a Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman y Youssou N'Dour para el recordado festival por los derechos humanos de Amnesty International.

En ese recordado Festival, que se produjo con una joven democracia y las heridas de la dictadura todavía frescas, la selección de artistas de lujo terminó interpretando "Get Stand Up", el clásico de Bob Marley, con un nuevo estribillo que decía, gracias a la curaduría de Charly García, "¡derechos humanos ya". Para el cierre, fueron invitadas las Madres de Plaza de Mayo.

Por su parte, el cantante de U2, Bono, reconocido filántropo y activista por los derechos civiles, se reunieron con las Madres en 2017, en una de sus últimas visitas al país.

"Son un ejemplo de grandeza para todo el mundo. No se han transformado en un monstruo para pelear contra el monstruo. Son 20 años de tristeza, pero nunca se han rendido. Las Madres le dan esperanza al mundo", dijo el artista en esa ocasión.

Ya en 1998 la banda británica había visitado la sede de Madres de Plaza de Mayo y había elogiado la lucha de Bonafini y sus compañeras.

Hermética y la rebeldía

Pero, sorprendentemente, Hebe no identificó su interés por el rock con ninguno de esos artistas. Sí lo hizo, en cambio, con una banda que pese a su corta vida dejó una huella en la historia del rock nacional, en especial del heavy metal: Hermética.

Entrevistada por Juan Ignacio Provéndola para el seminario "Rock y Política" de la carrera de Comunicación de la UBA, la dirigente admitió: "Le pedí a un amigo de mi hijo, que se llamaba Jáuregui, que me trajera un disco de rock. Que no sea Pink Floyd. Dame uno que yo pueda ver si puedo entender. Me trajo Hermética: entendía menos".

"Los pibes empezaron a explicarme. Ahí fui entendiendo qué era lo que les gustaba, que era la rebeldía. Todo era rebelde, todo era salirse del sistema. Eso era lo que ellos estaban mamando, vamos a decir, ¿no", dijo durante esa conversación.

En 1997, al cumplirse 20 años de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, distintos artistas homenajearon a la asociación. Estuvieron, entre ellos, Fito Páez, Carlos "Indio" Solari, Ricardo Iorio, León Gieco, Rubén Blades, Chico Buarque y Manu Chao.

A fines del 2021, Bonafini entrevistó a través de la Televisión Pública al "Indio" Solari, excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Antes, a principios del 2019, Andrés Calamaro participó del "Mateando con Hebe", el ciclo que la titular de la asociación realizaba en la sede de Madres los días jueves.

"Muchas gracias Hebe de Bonafini. Por la amistad y el ejemplo, por la inspiración, por la guía. Esta tarde conversamos en la casa de Madres. Quizás nos escucharon en todas partes, esta charla fue pública hoy. Gracias por reconocer nuestras formas peculiares de ser argentinos y americanos, por validar nuestro discurso no partidario pero popular de vanguardias. Tu amigo es tu soldado", publicó en Facebook Calamaro tras la conversación.

"Muchas gracias Hebe de Bonafini. Por la amistad y el ejemplo, por la inspiración, por la guía. Esta tarde conversamos en la casa de Madres. Quizás nos escucharon en todas partes, esta charla fue pública hoy. Gracias por reconocer nuestras formas peculiares de ser argentinos y americanos, por validar nuestro discurso no partidario pero popular de vanguardias. Tu amigo es tu soldado", publicó en Facebook Calamaro tras la conversación.