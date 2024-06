"Hostel" de Eli Roth tendrá una serie con Paul Giamatti como protagonista

Hostel ha generado dos secuelas. En Hostel II de 2007, Roth dirigió y escribió nuevamente, mientras que Hostel III de 2011 estuvo dirigido por Scott Speigel.

Hostel es ahora la última franquicia de películas de terror convertida en serie de televisión. La semana pasada, se reveló que Bill Skarsgård, quien interpretó a Pennywise the Clown en la franquicia cinematográfica It, retomará su papel en la próxima serie precuela de Max, Welcome To Derry.

Welcome To Derry está programado para tener una duración de nueve episodios, con el director de la franquicia Andy Muschietti en el asiento del director durante cuatro de sus episodios.