Bill Skarsgård volverá a ser Pennywise en la próxima serie de ''It'', en MAX

Hace tiempo que se sabía sobre la existencia de ''Welcome To Derry'' (título provisional), una serie en forma de precuela de ''It'', la película dirigida por el argentino Andy Muschietti estrenada en 2017 y que tuvo su secuela en 2019; pero todos los fanáticos se preguntaban si el actor sueco Bill Skarsgård repetiría su rol del payaso Pennywise.