Insólito cruce entre Maslatón y los fans de Taylor Swift

"No me pregunten más, ya dije que voy a ir o que pretendo ir al menos. Con dos amigas, una de San Juan y otra de Santa Fe. Mi amiga de Santa Fe estará en línea para proceder, mañana. No se si tendremos éxito. La sobredemanda es absoluta. Argentina es ultra bullish ", escribió Maslatón .

“Carlos la sobredemanda no es un tema bullish es porque la gente que no es swiftie (vos) quiere ir por algún motivo que no me consta. Es una cuestión de FOMO? En serio no sé por qué querrías ir, con todo respeto: qué te importa", le escribió una usuaria.

“O sea, ¿vos me estás diciendo que no debo ir? Ahora voy a hacer lo imposible por ir”, le contestó Maslatón, quien retwitteó la interacción bajo el título: “Forista pretende que me abstenga de asistir a la cancha de River para ver a Taylor Swift”.

Otra swiftie le dijo: "Y si, rey, nosotras venimos hace años siendo fans, y le estás sacando a una persona que soñó con este momento el lugar y la oportunidad de disfrutarla por capricho. ¿Se puede ser más forro y desconsiderado en la vida? Pregunto en serio".

La respuesta no tardó en aparecer: “Cherry, esto funciona así. El precio es lo que equilibra la oferta y la demanda, capitalismo. Caso contrario hay que racionar. Y el problema de racionar es quién lo hace y con qué criterio reparte. El mercado libre lo arregla todo. A River con Taylor Swift irán los que más paguen”.

Maslatón retwitteó también esta interacción bajo el análisis “forista de ideología marxista-leninista, rechazando las leyes naturales de la economía que rigen el funcionamiento de la sociedad, pretende también que yo no toque la cancha cuando venga Taylor Swift”.

Taylor-Swift.jpg Taylor Swift.

Increíble demanda para ver a Taylor Swift

Más de un millón de personas estuvieron este lunes en la fila esperando conseguir entradas para estar el 9 y 10 de noviembre en el Estadio Más Monumental, de River Plate, cantando en vivo con la estrella pop. En las redes sociales, los seguidores de la cantautora se volcaron para transmitir su felicidad o decepción -dependiendo el caso- y volvieron tendencia tópicos como "Tayor", "All Access", "Noviembre" y "Felicidades hermana".

La autora de "I Knew you were trouble" y "Shake it off" anunció el viernes pasado que su gira "The Eras Tour" incluirá una escala en Argentina y este lunes 5 de junio ocurrió la preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia. Esta instancia contaba con 24 mil entradas disponibles que se agotarían en 24 horas o si se terminaba el stock. Finalmente ocurrió lo segundo, en tiempo récord.

La venta general comienza este martes 6 de junio a las 10, hasta agotar stock. Durante la preventa y la venta general los clientes podrán adquirir los tickets con hasta 6 cuotas sin interés.