Las increíbles sumas que ganan los famosos en las plataformas de contenido para adultos

En dicho sitio se encuentra, como la figura más notoria, la actriz y comediante Florencia Peña, quien resulta un fenómeno en las redes sociales, con la friolera de 6,1 millones de seguidores a su cuenta de Instagram (@Flor_de_p).

florencia-pena.webp

Peña, en este caso, sube contenido "subido de tono" a Instagram y sus fans son invitados, por así decirlo, a acceder a imágenes más explícitas en la plataforma paga.

En Divas Play, aunque hay menos hombres, revista el actor y modelo Christian Sancho, quien tiene la particularidad de, además, tener una cuenta compartida con su pareja, Celeste Muriega, quien -por su parte- tiene otra propia.

La plataforma presenta una oferta conformada, en su mayoría, por damas que tuvieron su momento de fama en la tele, y explotan las fantasías que pudieron haber despertado. También otras que se reciclaron como panelistas o habitués de programas de la farándula. Es el caso de Adabel Guerrero, Silvina Escudero, Cinthia Fernández, Fernanda Vives, Mónica Farro, y Barby Silenzi.

silvina escudero divas play.jpg

Dichas famosas, por tanto, ya no necesitarían hacer temporada teatral o alguna participación televisiva como medio de subsistencia, sino simplemente generar contenido -se supone que hot- en esta plataforma, y de esta forma alimentarla de seguidores, los que abonan mes a mes la citada cifra.

Pero, se advirtió, allí no termina el reciente negocio, ya que Only Fans permite la venta de "contenidos personalizados", con una tarifa que se acuerda de manera particular. Se ejemplificó que el mismo puede ser, por caso, una videollamada, que permite un contacto "más cercano" entre el fan y el famoso.

Además, se indicó que algunos, en función de la cantidad de seguidores, están cobrando u$s14 mil dólares mensuales, lo que arroja una cifra anual de u$s168.000, que equivale a un departamento de 3 ambientes en una zona privilegiada de CABA.

Only Fans, la otra opción

Otra plataforma de contenido adulto es Only Fans, con una mecánica idéntica a la de Divas Play, aunque en este caso, la plataforma se queda con el 30% de lo que recaude quien suba allí contenido.

Se recuerda que Rocío Guirao Díaz fue la primera en aparecer, pero duró apenas una semana: se incomodó con los muchos mensajes y propuestas recibidas, y se dio de baja.

Allí pueden encontrarse a Cande Tinelli, la hija súper tatuada de Marcelo; la efímera presentadora de noticias Romina Malaspina; el actor venezolano y ex de Catherine Fulop, Fernando Carrillo; y hasta a Lohan, quien revistó como noviete de Charlotte Caniggia.

cande tinelli only fans.jpg

¿Quién es el dueño de divas play?

Mauricio Peña, un uruguayo nacido en Montevideo hace 46 años, fue quien tuvo la visión de desarrollar una plataforma de contenido adulto, donde se encuentren a famosos.

Peña es además director de un holding de empresas que operan como Grupo Peña en el área de servicios construcción, seguridad y, claro, entretenimiento para adultos.

En una entrevista, estimó que Florencia Peña, la estrella de su plataforma, podría estar ganando unos u$s50 mil mensuales, y que no sería la única que alcance esa increíble cifra.