Iron Maiden vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

Con una de las producciones teatrales más espectaculares de su carrera, “The Future Past Tour” presenta un compendio de canciones que van desde su más reciente álbum Senjutsu , pasando por el legendario Somewhere In Time de 1986, junto a los clásicos favoritos de los fans.

Y anticipó: “En esta gira tocaremos nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en América del Sur no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que será una gran experiencia”.

Este será el concierto número 12 del grupo en el país. Su primera visita fue en 1992 en el Estadio de Ferro, en el marco del “Fear of the Dark Tour”. Por su parte, la última fue en 2019, en el Estadio Velez, como parte de su “Legacy of the Beast Tour”.