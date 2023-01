Trío Corrente: el grupo más famoso de jazz en el Brasil debuta en el país

“Estos tres shows serán los primeros que vamos a hacer en Buenos Aires con nuestro trío. Da un poco de vergüenza después de 20 años”, dice a este diario Edu Ribeiro, percusionista del Trío Corrente. “El set list va a ser como el que estamos haciendo en la gira del último disco ‘Sincronía, con temas de nuestra autoría mezclados con versiones de canciones que nos gustan, de Milton Nascimento o Jobim o Chico Buarque, y también del disco que hicimos con Paquito D’Rivera, ‘Song for Maura’, con el que ganamos dos Grammys, el estadounidense y el latino. Esta primera vez no vamos a tener invitados, queremos que nos conozcan como somos. Los tres conocemos al público argentino si bien no a través del trío sino por nuestras visitas con otros artistas. Por ejemplo, yo toqué junto con Toquinho y Maria Creuza en el Gran Rex, y fue una experiencia memorable”.