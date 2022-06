Amber Heard rompe el silencio públicamente tras el juicio con Johnny Depp

Tras el fallo se ordenó a la actriz de "Aquaman" que pague a Depp u$s10 millones en daños compensatorios y u$s350,000 en daños punitivos después de que logró persuadir a la corte de que su carrera y reputación habían sido dañadas como resultado del artículo.

Depp perdió previamente un caso similar en el Reino Unido después de demandar al periódico sensacionalista The Sun por un artículo que lo llamaba "golpeador de esposas". En ese caso, un juez dictaminó que había pruebas suficientes para respaldar la acusación.

Ahora Heard se sentó con Savannah Guthrie del programa "Today's" en una entrevista en horario estelar programada para transmitirse el martes y miércoles en NBC. En la entrevista , Heard le dice a Guthrie que entiende por qué el jurado de Virginia llegó a su veredicto a favor de Depp. “No los culpo”, dijo Heard. “En realidad lo entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”.

Sin embargo, refiriéndose a la extensa cobertura negativa que enfrentó en las redes sociales, Heard dijo que creía que su trato había sido injusto. “No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quiera hacer sobre lo que pasó en la intimidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas. No presumo que la persona promedio deba saber esas cosas. Así que no lo tomo como algo personal”, dijo Heard.

“Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio, incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido un representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”.