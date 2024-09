Josh Klinghoffer, exguitarrista de Red Hot Chili Peppers, se declaró inocente en una causa por homicidio involuntario

La revista Rolling Stone informa que una fuente con conocimiento del caso dice que “no se alega intención criminal” en la acción civil y que una revisión de la evidencia estableció que “no había ningún teléfono involucrado”, sin embargo esto es disputado por un abogado que representa a la familia de Sánchez, quien afirma que Klinghoffer “parece estar sosteniendo un teléfono”.

“Si tienen pruebas exculpatorias, nunca nos las han presentado”, ha dicho el abogado Grayson Yoder. “Todo lo que puedo ver es lo que veo en el vídeo. Si dice que no está hablando por teléfono, bien. Pero es mediodía, está entrando en una intersección y no hay luces de freno en su vehículo, ninguna, hasta que un hombre es atropellado en el paso de peatones. Soy escéptico respecto de las pruebas exculpatorias y no puedo hablar con el fiscal del distrito y sus cargos, pero al final del día, a plena luz del día, tuvo muchas, muchas oportunidades para que esto no hubiera sucedido. No hay otra palabra para ello que negligencia. Alegamos que es negligencia grave”.

El caso civil, que busca costos médicos y daños por dolor y sufrimiento, tiene una audiencia fijada para el 18 de octubre.

Andrew B. Brettler, abogado de Klinghoffer, dijo a Pitchfork en julio: “Fue un accidente trágico. Josh se detuvo inmediatamente, paró el vehículo, llamó al 911 y esperó hasta que llegaron la policía y la ambulancia. Está cooperando plenamente con la investigación de tráfico”.

Klinghoffer tocó la guitarra con los Red Hot Chili Peppers de 2009 a 2019 y, en 2020, se anunció que dejaría la banda.