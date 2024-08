Kit Harington reveló por qué no verá "House of the Dragon"







El actor interpretó a Jon Snow en Game of Thrones durante ocho temporadas.

Kit Harington habló sobre la nueva serie de HBO.

Kit Harington interpretó a Jon Snow en Game of Thrones de HBO durante ocho temporadas entre 2011 y 2019, y ese es todo el tiempo en Westeros que aparentemente puede manejar por ahora. El actor le dijo recientemente a Associated Press que no puede ver la serie precuela de “Thrones”, House of the Dragon, que acaba de terminar su segunda temporada. La serie ya está renovada para la temporada 3, y el plan es que también haya una cuarta y última temporada .

“No puedo verlo”, dijo Harington sobre la serie después de su propio paso por el universo creado por George R.R. Martin. “Creo que, en mi caso, es que he pasado demasiado tiempo allí. Y les deseo todo lo mejor. He oído que es maravilloso y que va muy bien. Pero no creo que vuelva a ver ese programa, y no creo que vuelva a ver 'Game of Thrones' durante unos años”.

Harington no es el único miembro del elenco original de “Thrones” que decidió no ver “House of the Dragon”. Emilia Clarke, quien interpretó a Daenerys Targaryen, le dijo a Variety el año pasado que “simplemente no puede hacerlo”.

“Es muy raro, muy raro, muy extraño”, dijo. “Es como si alguien dijera: ‘¿Quieres ir a la reunión de ex alumnos de este año que no es tuyo? ¿Quieres volver a esa reunión de ex alumnos?’. Así es como me siento. Lo estoy evitando”.

"Snow", la secuela fallida de Game of Thrones Harington estaba planeando regresar a Westeros para una serie secuela centrada en Jon Snow, pero confirmó a principios de este año que el proyecto había sido archivado. “Actualmente, está descartada, porque no pudimos encontrar la historia adecuada para contar que nos entusiasmara lo suficiente”, dijo Harington a ScreenRant sobre el spin-off. “Así que decidimos dejarlo a un lado por el momento. Puede que en el futuro volvamos a retomarlo, pero por el momento, no. Está firmemente archivada”. Game of Thrones concluyó con el exilio de Jon Snow de Westeros mientras cabalga hacia el Bosque Encantado con su lobo huargo Ghost y los Wildlings para comenzar una nueva vida. Muchos fanáticos asumieron que la serie derivada habría continuado con las aventuras de Snow con los Wildlings. En una entrevista reciente con Collider, Harington dijo que una serie precuela como House of the Dragon es simplemente una extensión más natural de la franquicia que cualquier tipo de serie secuela. “Creo que una precuela es algo natural. Lo hicieron con 'Better Call Saul' y con 'House of the Dragon'. Te encuentras con muchos problemas con una secuela”, dijo Harington. “Para entonces, gran parte del elenco ya ha terminado con ella. Entonces, ¿a quién vas a traer de vuelta? ¿Vas a traer de vuelta a las mismas personas? Así que, no, no me sorprende que una precuela sea algo más fácil de hacer. No es más fácil de hacer, pero es un camino más natural hacia donde ir”. Harington regresa a HBO para la nueva temporada de Industry.