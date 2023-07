La China Suárez quiso evitar la prensa y terminó chocando a un auto

Por su parte, la persona que acompañaba a la China, bajó el vidrio y analizó los daños en el vehículo pero después se retiraron del lugar sin hacerse demasiado problema.

La visita de la China Suárez al programa de Migue Granados

Enfocada cada vez más en su carrera de cantante, la ex Casi Ángeles estuvo durante los días previos generando expectativas sobre la salida de su nuevo tema, que desde su título tenía mucho para decir de su última relación. Y “Desaniversario”, el single en cuestión, cumplió con las expectativas. Dedicada según sus palabras “a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser”.

Es en medio de ese panorama que la intérprete visitó al ciclo de Granados y allí aclaró: “A mis 31 años entendí que ya fue todo y acepté que haga lo que haga van a hablar, por lo que menos que ahora hablen de algo que es real”. Luego, contó que se involucró más en las letras de sus temas. “Uno habla de sus experiencias, no necesariamente se habla toda la canción de una sola persona”, detalló.

Respecto del por qué de la elección de ese género musical y no volcarse más al reggaetón o al RKT, aclaró: “A mí me gusta esta música. Yo no puedo hablar de fierro y de drogas porque no es mi vida y la gente me conoce, no sería creíble”.