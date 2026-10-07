Las afecciones cardiovasculares fueron la principal causa, seguidas por el cáncer, los problemas renales, la diabetes y las padecimientos respiratorios crónicos. En 2024, las ENT representaron el 69,1% de los fallecimientos registrados en el país.

Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte en Argentina, según el Ministerio de Salud.

Las enfermedades no transmisibles (ENT) continúan siendo la principal causa de muerte en Argentina. Según un nuevo informe del Ministerio de Salud de la Nación , en 2024 explicaron el 69,1% de los 376.405 fallecimientos registrados en el país.

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El dato surge del Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles , que analiza la evolución de la mortalidad asociada a estas patologías y busca aportar información para orientar las políticas sanitarias y la asignación de recursos.

El informe señala que los fallecimientos por ENT aumentan a medida que avanza la edad y alcanzan su máximo en el grupo de 75 años y más . Además, estas enfermedades explicaron el 61,5% de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) antes de los 75 años . En todos los grupos de edad, las tasas de mortalidad fueron más altas en varones que en mujeres .

Las enfermedades cardiovasculares fueron las principales responsables de las muertes por ENT durante 2024. Representaron el 40,4% de los fallecimientos vinculados a estas patologías.

Las afecciones cardiovasculares fueron la principal causa, seguidas por el cáncer, los problemas renales, la diabetes y las padecimientos respiratorios crónicos.

En segundo lugar se ubicó el cáncer , que explicó el 23% de las muertes por ENT. Más atrás quedaron la enfermedad renal (3,7%) , la diabetes (3,4%) y las enfermedades respiratorias crónicas (2,4%) .

Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa fue la insuficiencia cardíaca, responsable del 25,1% de las muertes por ECV. Le siguieron las enfermedades isquémicas (21,7%), las cerebrovasculares (16,9%) y las hipertensivas (7%).

El informe también detectó diferencias según el sexo. En los varones, las enfermedades isquémicas fueron la principal causa cardiovascular, con el 25,2%, seguidas por la insuficiencia cardíaca, con el 22,8%.

En las mujeres, en cambio, la insuficiencia cardíaca ocupó el primer lugar, con el 27,5%, mientras que las enfermedades isquémicas representaron el 18,3%.

Las diferencias entre las provincias

La Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad (TAMPE) por enfermedades no transmisibles alcanzó en 2024 los 418,2 casos cada 100.000 habitantes a nivel nacional.

Sin embargo, el informe mostró importantes diferencias entre las jurisdicciones. Misiones registró la tasa más elevada, con 603,2 cada 100.000 habitantes, mientras que Jujuy presentó la más baja, con 305,5.

Entre las provincias con mayores tasas también se ubicaron Chaco (489,2), San Luis (475,1) y Formosa (465,7).

En el otro extremo, además de Jujuy, se destacaron CABA (315,7) y Chubut (348) por sus menores niveles de mortalidad ajustada por edad.

La mortalidad por ENT mantiene una tendencia descendente

El análisis de estas enfermedades se realiza desde 1997, cuando comenzó a utilizarse en el país la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Desde entonces, las ENT fueron la principal causa de muerte en Argentina, con excepción de los años de la pandemia, cuando el peso relativo de estas patologías disminuyó debido a los fallecimientos provocados por el SARS-CoV-2.

A pesar de su elevado impacto, el informe destaca que la mortalidad por ENT mantiene una tendencia descendente desde hace más de dos décadas.

El Porcentaje Estimado de Cambio Anual (PECA) mostró una reducción promedio del 1,2% anual en la población general. La disminución fue del 1,4% anual en varones y del 1% en mujeres.

Para mantener esta tendencia y reducir las muertes prematuras, el Ministerio de Salud destacó la necesidad de combinar prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno y control de factores de riesgo, como la hipertensión arterial.

En ese marco, el Gobierno implementó el Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV), que busca coordinar la atención para reducir los tiempos de diagnóstico, derivación y tratamiento.

Además, el INCUCAI, el Hospital Nacional Posadas y el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría firmaron acuerdos para fortalecer la atención de la enfermedad renal crónica avanzada, con foco en la detección temprana, el seguimiento y el cuidado integral de los pacientes.

El Ministerio de Salud señaló que continuará reforzando las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento para reducir la mortalidad prematura por ENT y las diferencias existentes entre las distintas jurisdicciones del país.