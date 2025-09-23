Vuelve "Baywatch": la serie que llevó a la fama a David Hasselhoff, Pamela Anderson y más tendrá un reinicio







La nueva serie llegará en 2026/27.

El reinicio de la serie Baywatch, que lleva tiempo gestándose, ha conseguido un encargo directo de 12 episodios para su estreno en la temporada 2026-27. La nueva entrega del drama de acción sobre socorristas proviene del creador de Burn Notice, Matt Nix, Fremantle y Fox Entertainment.

Baywatch, que Fox llevaba desarrollando desde el invierno de 2024, cobró impulso a principios de 2025 cuando Nix, quien tiene un acuerdo directo con Fox Entertainment, fue contratado como nuevo guionista. Su guion finalmente recibió luz verde, con Nix como productor ejecutivo y showrunner.

Pasaron meses hasta que se cerró la renovación de la serie ya que la cadena también había estado explorando lugares de rodaje.

La serie original se ambientó y rodó en las playas del condado de Los Ángeles durante las primeras nueve temporadas, antes de trasladarse a Hawái para las dos últimas. Los Ángeles se está considerando para el reinicio junto con Australia, y obtener un crédito fiscal probablemente sea clave para mantener la serie en California.

El escenario seguirá siendo el sur de California. Según la descripción oficial, Baywatch presentará rescates llenos de adrenalina, relaciones complicadas, química compleja y hazañas playeras que definieron la serie original, ahora con un elenco completamente nuevo que luce los característicos trajes de baño rojos de la serie, elementos contemporáneos, tensiones y desafíos, y una misión renovada para proteger la costa del sur de California.

El inesperado éxito de la serie original de Baywatch Tras su debut en 1989 y su rápida cancelación por parte de la NBC tras una sola temporada, Baywatch se convirtió en un éxito mundial de la sindicación, emitiéndose en más de 200 países y, en su apogeo, alcanzando más de mil millones de espectadores semanales. La serie original, protagonizada por David Hasselhoff, impulsó las carreras de Pamela Anderson, Carmen Electra, Jason Momoa y Yasmine Bleeth. Baywatch siempre ha sido un activo preciado en el portafolio de Fremantle y sigue siendo una de las series más icónicas de la historia de la televisión a nivel mundial.