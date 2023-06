La furia de Santi Maratea ante el dictamen de la IGJ: "Están quedando como unas ridículas"

https://twitter.com/santumaratea1/status/1663991157926371328 Santi Manotea es tendencia xq IGJ dijo que el fideicomiso presenta irregularidades, ahora les preguntó, alguien leyó cuáles son la irregularidades que marca? Jajajaj lean chicos.

Spoiler alert: estan quedando como unas ridículas — santumaratea (@santumaratea1) May 31, 2023

En otro tweet, el influencer siguió: "Llamo ridículas a las personas que no leen cuál es la “irregularidad” que IGJ marca pero se ponen a llorar a en twitter, gente que evidentemente no tiene comprensión lectora o no tiene ganas de leer. El ejemplo más claro de este tipo de persona sos vos, ridícula".