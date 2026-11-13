La infinita espera de un Dios ausente

“Esperando a Godot”, escrita bajo las sombras de la posguerra, regresó en una rigurosa y clásica versión de Helena Pimenta. Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski y Osvaldo Santoro encabezan un elenco de actuaciones notables

Una de las mayores paradojas de las vanguardias es el efecto que el tiempo ejerció sobre ellas. ¿Cómo ver hoy “El perro andaluz” , leer el “Ulysses” , escuchar “La consagración de la primavera” o contemplar “Les demoiselles d’Avignon” haciendo a un lado la hermenéutica que cargan con ellas? ¿Cómo evitar la categoría que tanto rechazaron en el momento de su creación: que hoy sean “clásicos”? De acuerdo, Bach, Velázquez o Shakespeare también fueron, en su momento, vanguardias, pero cuanto más próximas en el tiempo y más rupturistas hayan sido, mayor resulta la paradoja.

Martin Esslin , el crítico que popularizó el término “teatro del absurdo”, observó que cuando “Esperando a Godot” se presentó en Londres, en 1955, buena parte de la crítica la consideró incomprensible. Apenas nueve años después, ante una nueva puesta, la crítica encontró evidentes sus significados. Ya no era más “absurda”. La obra de Samuel Beckett , estrenada en París en 1953, había recorrido en poco más de una década el camino que lleva de la provocación a la consagración.

Setenta años después, conocemos de antemano sus silencios, sus repeticiones, la inutilidad de la espera y, sobre todo, sabemos que Godot jamás aparecerá. Tanto es así que, hoy, una puesta que se propusiera romper con su clasicismo sería aquella en la que, como en una epifanía, Godot se presentara al final ante Vladimir y Estragón. Casualmente este mismo año, en Londres, se estrenó “Godot's To-Do List” , del joven dramaturgo Leo Simpe-Asante , que fabula lo que habría estado haciendo el invisible personaje mientras lo esperan. Desde ya, no es la misma obra.

Beckett rechazó siempre la identificación de Godot con Dios. Cuando le preguntaron si esa había sido su intención, respondió que, de haber querido decir Dios, habría escrito Dios (God) y no Godot. Resulta difícil aceptar la evasiva como una refutación, y más tratándose de Beckett. Por supuesto, Godot admite otras interpretaciones, pero la ausencia divina atraviesa toda la obra. Vladimir y Estragón aguardan a alguien de quien esperan una salvación que no pueden definir y cuya llegada se posterga indefinidamente.

Las referencias bíblicas, la conversación sobre los dos ladrones crucificados junto a Cristo , la doble aparición del Mensajero (ángel) y la incertidumbre sobre quién merece salvarse sostienen esa lectura. Escrita entre 1948 y 1949, cuando Europa todavía convivía con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de millones de personas, la obra también podía leerse a la luz de la pregunta que atravesaba buena parte del pensamiento existencialista y de la reflexión agnóstica de posguerra: ¿dónde estaba Dios mientras ocurría el Holocausto y por qué había permanecido en silencio?

La espera de Vladimir y Estragón adquirió así una dimensión histórica, la de una humanidad que, después de la catástrofe, seguía reclamando una respuesta que nunca llegaba.

Una circunstancia singular acompañó la función a la que asistimos. Mientras en el Teatro Presidente Alvear los personajes esperaban a alguien que nunca llegaría, Buenos Aires recibía al papa León XIV y una multitud de fieles acudía a encontrarse con quien es, según los católicos, el vicario de Cristo. Dos experiencias contrapuestas que remiten, sin embargo, a una misma cuestión: la relación del hombre con lo trascendente.

La directora española Helena Pimenta, responsable de esta versión clásica y rigurosa, se mantiene dentro del canon establecido por Beckett y la tradición. El espectador ingresa a la sala con el telón descorrido y encuentra el escenario familiar: un espacio despojado y el árbol pelado en el centro. Todo está dispuesto para esperar a los protagonistas que esperan en vano. La austera y notable escenografía de Vanesa Abramovich evita imponer una interpretación suplementaria y deja que sean los actores quienes den vida a ese paisaje.

Osvaldo Santoro, Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski y Pablo Seijo en "Esperando a Godot"

Las actuaciones

Y es precisamente en las actuaciones donde esta puesta encuentra sus mayores virtudes. Daniel Aráoz y Luis Ziembrowski construyen dos maneras diferentes de habitar una misma espera. Aráoz encuentra en cada situación un pretexto para desplegar su conocida, desbordante capacidad gestual. Hay algo chaplinesco en su Estragón, una tendencia a convertir las dificultades más triviales en pequeños acontecimientos que, de acuerdo con el texto, ocupan el lugar de lo que nunca sucede.

Ziembrowski, en cambio, compone un Vladimir más apegado a la tierra, aparentemente sensato, que procura razonar sobre lo que ocurre y conservar cierto control sobre una situación que contradice su accionar. Lo notable es la paridad que alcanzan, pese a la diferencia de temperamentos y recursos. Ninguno necesita imponerse sobre el otro: la comicidad de Aráoz, que el público festeja, encuentra su medida en Ziembrowski, y éste se beneficia de una libertad gestual que su propio personaje niega.

Osvaldo Santoro, formidable, introduce con Pozzo una presencia de otra naturaleza. Hay en su interpretación una seguridad casi insolente, la convicción de quien considera que su autoridad no necesita justificarse. Atado por una cuerda, somete a Lucky, interpretado por Pablo Seijo, como si se tratara de una pertenencia más de su equipaje, e imparte sus órdenes con el despotismo de un dios colérico. Santoro consigue que esa autoridad resulte tan persuasiva como para que algunos sospechen: ¿no será Pozzo el propio Godot, llegado sin que sus destinatarios sepan reconocerlo? Tiene poder, tierras, un servidor sometido a sus caprichos y una manifiesta indiferencia por el sufrimiento ajeno.

La hipótesis adquiere otro sentido en el segundo acto, cuando reaparece ciego y necesita que Lucky, ahora mudo, lo conduzca. El amo depende del esclavo, pero conserva la pretensión de seguir siendo el que manda. Dios ha muerto. La autoridad de Pozzo ha perdido sus fundamentos: si fuera Godot, los protagonistas habrían estado esperando a un dios tan vulnerable como ellos mismos.

Pablo Seijo afronta la dificultad de darle entidad a un personaje que durante buena parte de la representación recibe órdenes, carga objetos y permanece reducido a una obediencia mecánica. Pero Lucky cuenta con el momento verbal más desmesurado de la obra, cuando Pozzo le ordena pensar y responde con un discurso que acumula referencias filosóficas, religiosas y científicas hasta precipitarse en la incoherencia. La contradicción es perfecta: el personaje privado de toda autonomía produce, por mandato de su amo, una exhibición verbal que termina por desbaratar cualquier pretensión de pensamiento organizado. Seijo sostiene ese contraste entre sometimiento y desmesura, sin el cual la relación con Pozzo perdería buena parte de su violencia.

La puesta reserva una intervención particular para el Mensajero, interpretado alternativamente, según la función, por los niños Oliverio Beccaria Hermida y Gonzalo Nahuel Aguirre. Que se trate de un chico responde al texto original, pero Pimenta aprovecha las voces blancas de ambos intérpretes para introducir, al final, el único añadido significativo de su versión: el aria “Lascia ch'io pianga” de Haendel.

La elección permite una lectura que excede su belleza musical. El aria expresa el lamento de una mujer cautiva que implora por su libertad. Aquí, cantada por una voz infantil, adquiere la pureza de una súplica celestial ante la ausencia divina. Después de dos actos de discusiones, juegos, razonamientos fallidos y promesas incumplidas, la música introduce una expresión directa del dolor que complementa el sinsentido verbal de Vladimir y Estragón.

Pimenta encuentra así una forma de cerrar la representación sin alterar el desenlace de Beckett. Godot sigue sin aparecer y los protagonistas permanecen atrapados en su laberinto. La música no resuelve el misterio, pero permite escucharlo de otra manera.

“Esperando a Godot”, de Samuel Beckett. Trad.: Ana María Moix. Dir.: Helena Pimenta. Esc. Y Ves.: Vanesa AbramovichInt. Int.: Luis Ziembrowski, Daniel Aráoz, Osvaldo Santoro, Pablo Seijo, Oliverio Beccaria Hermida y Gonzalo Nahuel Aguirre (Teatro Predidente Alvear).