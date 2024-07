La serie "Blade Runner 2099" confirma nuevos nombres en su elenco

Dimitri Abold , mejor conocido por interpretar a Reaper en Los juegos del hambre: La balada de Songbird y Snakes, se ha unido al elenco, así com o Lewis Gribben (Chemistry of Death, Somewhere Boy) y Katelyn Rose Downey (The Nun 2, Clean Sweep). Daniel Rigby , quien apareció recientemente en dos episodios de Renegade Nell, también se ha unido al elenco, y todos los miembros antes mencionados se anuncian como regulares de la serie.

También se unen al elenco en forma de estrellas invitadas Johnny Harris y Amy Lennox . Sheila Atim , quien protagonizó The Woman King y Doctor Strange and the Multiverse of Madness, también desempeñará un papel invitado en Blade Runner 2099, así como Matthew Needham , quien actualmente interpreta a Larys Strong en House of the Dragon.

Blade Runner 2099 ficha a dos estrellas para sus papeles protagonistas

La serie Blade Runner 2099 se anunció hace más de dos años y tardó un tiempo en despegar. No fue hasta mayo de este año que se reveló que Michelle Yeoh sería la primera protagonista de la serie de ciencia ficción. Yeoh siempre ha sido una superestrella, desde su papel en la película de James Bond protagonizada por Pierce Brosnan, Tomorrow Never Dies, pero no fue hasta hace poco que finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Ganó un Oscar por su actuación en Everything Everywhere All at Once, la película de A24 que luego se llevó siete premios Oscar en los Oscar de 2023.

Por otra parte, la estrella de Euphoria y The Ballad of Songbirds and Snakes, Hunter Schafer, ha sido elegida como coprotagonista junto a Yeoh.