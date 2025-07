La serie de "The Last of Us" podría terminar con una tercera temporada en 2027







La primera temporada de The Last Of Us de HBO adaptó la trama del exitoso videojuego, mientras que la segunda temporada comenzó a contar la historia de The Last Of Us Part 2.

Casey Bloys, jefe de HBO, dio la noticia.

El jefe de HBO, Casey Bloys, ha dicho que la tercera temporada de The Last of Us podría ser el final del exitoso drama de zombies.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La primera temporada de The Last of Us de HBO adaptó la trama del exitoso videojuego, mientras que la segunda temporada comenzó a contar la historia de The Last of Us Part 2.

A principios de este año, Francesca Orci de HBO reveló que había habido "conversaciones" sobre la adaptación que duraría cuatro temporadas y el showrunner Craig Mazin dijo que el programa podría durar entre tres y cinco temporadas "pero cuatro parece un buen número".

Tras el final de la segunda temporada, Mazin continuó diciendo que "no había forma de completar esta narrativa" con solo una temporada más . "Con suerte, nos ganaremos lo suficiente para regresar y terminarla en una cuarta. Ese es el resultado más probable".

La tercera temporada de The Last of Us podría ser la última Sin embargo, el director ejecutivo de HBO, Casey Bloys, ha revelado que la tercera temporada de The Last of Us podría ser la última. "La serie está definitivamente planeada para 2027", declaró a Variety . "Craig aún está decidiendo si serán dos temporadas más o una temporada más larga. Aún no se ha decidido". A principios de este mes se anunció que Neil Druckmann, cocreador de The Last of Us, dejaría su puesto como coshowrunner de la adaptación de HBO para centrarse en la creación de más videojuegos. Halley Gross, también empleada de Naughty Dog (quien trabajó como guionista y productora en la serie de televisión), también confirmó su salida del proyecto. Esto significa que Mazin tendrá control creativo total sobre el futuro de The Last of Us. “Fue fantástico tener a Neil involucrado”, dijo Bloys. “Mucha gente no sabe que Neil trabaja a tiempo completo creando videojuegos y dirigiendo Naughty Dog. Es un trabajo muy importante. Así que entiendo por qué necesita centrarse en eso. Pero creo que nos ha dado un buen plan con la serie. Y, obviamente, Craig es un profesional, así que creo que estaremos en excelente forma. No estoy preocupado en absoluto”.