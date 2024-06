¿Lady Gaga embarazada? La cantante habló sobre los rumores

Ahora, Gaga recurrió a TikTok para negar los rumores y les dijo a sus fans en su último video: "No estoy embarazada, solo lloré mucho en el gimnasio" . La letra hace referencia a la canción "Down Bad" de Taylor Swift , extraída de su más reciente álbum "The Tortured Poets Department".

Lady Gaga y su nueva música

Gaga recientemente adelantó cómo sonará su nueva música, diciendo que explorará el “arte de la intensidad” y que “no se parece en nada a nada que haya hecho antes”.

En declaraciones a Scott Evans de Access Hollywood durante una sesión de preguntas y respuestas, Gaga dijo que ha estado trabajando en el estudio “todos los días” recientemente e insinuó que el material marcará un alejamiento del trabajo con el que los fanáticos están familiarizados.

“He escrito tantas canciones, he producido tantas canciones y no se parece en nada a nada que haya hecho antes”, dijo. “Me encanta romper géneros y me encanta explorar la música. Hay algo realmente hermoso en saber que serás amado sin importar lo que hagas”.