¿Qué fue del elenco de Mi pobre angelito?

Decir que Mi pobre angelito es una película infantil norteamericana es no hacerle justicia. El film, que se estrenó en Chicago en noviembre de 1990 y a la fecha recaudó más de 477.1 millones de dólares a nivel global, se transformó en un clásico de todos los tiempos. Pocas personas jamás vieron la historia de Kevin McCallister, el niño de ocho años olvidado por sus padres que se queda solo en su casa y se propone defenderla de dos ladrones. Y quienes todavía no lo hicieron, deberían darse el gusto de saborear un argumento que no pasa de moda. Repetida hasta el cansancio en canales tanto de cable como de aire, se convirtió en la cinta de comedia más taquillera y mantuvo el récord mundial hasta que fue superada en 2011 por ¿Qué pasó ayer? Parte 2 (The Hangover Part II). También se coronó como la película navideña más taquillera, pero fue vencida en 2018 por El Grinch. Sin embargo, es a menudo considerada como una de las mejores piezas con esta temática de la historia.