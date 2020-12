¿Qué fue de la vida de Anna Kournikova, la extenista y modelo rusa que nunca ganó un título individual?

Kournikova nació el 7 de junio de 1981 en Rusia. Dejó Moscú a los 9 años para ingresar en la famosa academia de tenis de Nick Bolletieri en Florida, Estados Unidos, institución donde se formaron deportistas célebres como André Agassi y Mónica Seles. Hacia finales de 1995, ya se encontraba entre las mejores en el ranking mundial de categoría juvenil, y en 1996 se convirtió en profesional compitiendo en su primer Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, donde jugó notablemente bien y derrotó a varias oponentes antes de caer en la cuarta ronda contra la eventual campeona Steffi Graf. En ese entonces tenía apenas 15 años, lo que llamó la atención de todos los medios deportivos mundiales. Para 1997 confirmó su posición entre las mejores jugadoras de la época, con el agregado de haber llegado hasta la ronda de semifinales en su primer torneo de Wimbledon. Su carrera fue en ascenso hasta que en 2003, con 22 años, abandonó el circuito definitivamente debido a problemas graves de espalda y columna, incluida una hernia de disco.

Su historia con Enrique

La tenista rusa y el cantante español Enrique Iglesias se conocieron en 2001 cuando grabaron juntos el videoclip de la canción Escape. Para ese entonces, él tenía 26 años y ya había dado sus primeros pasos en el mundo de la música con cuatro discos en su haber, a pesar de que seguía siendo conocido por ser "el hijo de Julio Iglesias". Dave Meyers, el director del video, sugirió incorporar una coprotagonista femenina, y que mejor que la “sex symbol” de la industria del deporte de ese momento. Fue así como Kournikova apareció en escena y la química logró atravesar la ficción ya que enseguida comenzaron una relación amorosa, luego de que su primer beso quedara capturado para siempre en cámara.

La pareja hizo pública su relación recién en agosto de 2002 en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards de ese año. Actualmente siguen juntos y tienen tres hijos: los mellizos Nicholas y Lucy que nacieron en 2017, y Mary, la pequeña que llegó al mundo el 30 de enero de 2020. Los cinco viven en una isla privada en Miami, donde tienen una lujosa mansión en un barrio exclusivo con una bahía privada. Respecto de su matrimonio, es tal el hermetismo que circunda su relación que al día no se sabe con exactitud si efectivamente contrajeron nupcias. Un indicio de esto puede ser que la extenista cambió su nombre en su perfil de Instagram y ahora se llama "Anna Kournikova Iglesias". Pero más allá de esto, no hay evidencia de que se haya concretado el enlace.

Pero, ¿en qué anda Kournikova?

Según informa el sitio de la WTA, a la rusa, que desde 2010 es ciudadana americana, le interesan los animales, el arte, la moda, el mar y la playa. Su cuenta de Instagram es un fiel reflejo de eso, ya que sus posteos suelen incluir fotos de sus mascotas, de sus looks y de actividades al aire libre, y por supuesto, de su familia e hijos. La extenista continúa siendo tapa de publicaciones a nivel internacional, y si bien ya está retirada del deporte, no perdió la figura que supo caracterizarla durante su juventud. Además, también aprovecha sus 1,6 millones de seguidores para recomendar la música de Enrique. Haber sido nombrada en 1998 una de las 50 personas más bellas por la revista People y haber sido votada como la "atleta femenina más sexy" por ESPN.com pudo haber confundido el foco, pero sin dudas, la deportista que tuvo una raqueta en la mano incluso antes de comenzar la escuela primaria logró llegar a ser la número uno. Y a pesar de que no ganó ningún título en singles, se dio el lujo de gastar las zapatillas en las canchas de todo el mundo para luego dedicarse a otras de sus pasiones: la moda y las cámaras.

