¿Qué fue de la vida de Janet Jackson, la cantante que supo hacerse un nombre propio entre una familia de artistas?

Janet Damita Jo Jackson nació el 16 de mayo de 1966 en Gary, Indiana. Cuando apenas era una niña, sus cinco hermanos varones mayores (Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael) tocaban en clubes nocturnos y teatros bajo el nombre de The Jackson 5 y la representación de Joseph, su padre, quien había fundado la compañía musical en 1962. Pero hacia marzo de 1969, el grupo consiguió un contrato con la discográfica Motown Records, la que rápidamente los catapultó a la fama. En tanto, Janet comenzó su carrera como actriz en 1976 en la serie de televisión The Jacksons de la cadena CBS, en la que también aparecía parte de la banda y sus hermanos Rebbie, Randy y La Toya. Seis años después, firmó un contrato con A&M Records y, con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Control (1986), el esfuerzo empezó a rendir frutos y terminó de consolidarse como una de las 100 artistas musicales más importantes de todos los tiempos, según el conteo de la revista Billboard.

Su vínculo con Michael

A lo largo de su vida e incluso luego de su muerte, el artista Michael Jackson fue acusado de abusar sexualmente de niños en reiteradas oportunidades, lo que siempre negó de forma categórica. Janet le brindó apoyo moral incondicional a su hermano, al que siempre defendió incluso de la opinión pública. Tal es así que en diciembre de 1994 grabó junto a él la canción Scream, que se lanzó como primer sencillo del álbum HIStory: Past, Present and Future, Book I del cantante. La misma fue escrita por ambos como una forma de represalia dirigida a los medios de comunicación sensacionalistas por su cobertura de las acusaciones de pedofilia. El tema obtuvo un éxito rotundo, ganó un Grammy y se convirtió en el primer sencillo de la historia en debutar entre las cinco primeras posiciones. Además, según el Libro Guinness de los Récords, el videoclip filmado en mayo de 1995 es el más caro de la historia de la música, con un costo de 7 millones de dólares.

Michael murió el 25 de junio de 2009 a la edad de 50 años. En la entrega de los BET Awards, Janet habló públicamente por primera vez sobre su fallecimiento. "Sólo quiero decir que, para todos ustedes, Michael es un ícono. Para nosotros, Michael es familia. Y él vivirá por siempre en todos nuestros corazones. En nombre de mi familia y de mí misma, agradezco a todos por su amor, gracias por todo su apoyo. Lo extrañamos demasiado", expresó en la premiación. A su vez, en los MTV Video Music Awards desarrollados tres meses después de deceso, Janet cantó Scream como forma de tributo acompañada por un despliegue escenográfico y tecnológico imponente. Pero lo cierto es que a partir del documental Leaving Neverland (2019), dirigido y producido por el cineasta británico Dan Reed y que cuenta la historia Wade Robson y James Safechuck, quienes alegan que el cantante abusó sexualmente de ellos cuando eran menores de edad, la reputación de Jackson se vio seriamente perjudicada. Y si bien hubo campañas en su contra y muchos medios alrededor del mundo dejaron de reproducir su música y videos, otros declararon que el film presentaba un punto de vista unilateral y cuestionaron la veracidad de las acusaciones. Más allá de esto, Janet jamás dejó de estar a su lado e incluso prestó su voz a la defensa de su imagen pública.

El “Nipplegate” del 2004

En el entretiempo del Super Bowl XXXVIII desarrollado en febrero de 2004, Janet interpretó en el escenario principal sus temas All for You y Rhythm Nation; y también Rock Your Body junto a Justin Timberlake. Mientras él cantaba la estrofa: "Gonna have you naked by the end of this song” (Voy a desnudarte hacia el final de esta canción), arrancó una parte del vestuario de ella y expuso su seno derecho por un segundo. El episodio pasó a la historia como el “Nipplegate” (“Pezóngate”), a pesar de que su pecho estaba cubierto con una pezonera, y generó un escándalo sin precedentes en donde ambos artistas tuvieron que pedir disculpas y fueron repudiados por la opinión pública más conservadora. "Realmente lo siento mucho si ofendí a alguien. Esa no fue mi verdadera intención... MTV, CBS, la Liga Nacional de Fútbol Americano no tenían conocimiento acerca de esto, y desafortunadamente, todo el asunto salió mal al final”, explicó Jackson, quien detalló que se trató de “un accidente” ya que Timberlake solo debía arrancar la remera y dejar el corpiño rojo de encaje intacto. Sin embargo, muchos dudaron de su palabra y creyeron que fue una estrategia de publicidad, en un suceso que incluso derivó en batallas legales y fue considerado por muchos como un signo de la moralidad decreciente de la cultura estadounidense.

Pero, ¿en qué anda Janet?

El trabajo más reciente hasta la fecha había sido Made For Now, el hit grabado junto a Daddy Yankee en 2018. Pero como a una incontable cantidad de artistas a nivel internacional, la pandemia de Covid-19 obligó a la cantante a repensar el curso de su carrera debido a las restricciones impuestas. Si bien había anunciado en febrero de 2020 el lanzamiento de Black Diamond, su primer álbum en un lustro, y una gira con más de treinta conciertos que comenzaría el 24 de junio en Miami, sus planes quedaron truncos y las cancelaciones y reprogramaciones coparon la escena. "Los diamantes negros son los más duros, los más difíciles de tallar. Los veo como los que más cuesta dañar o destruir. Yo me veo a mí misma como un diamante negro en su forma más pura. Soy una roca, con mis aristas, pero que sigue adelante. Quiero mostrarte mi fuerza igual que tú me das la tuya", explicó en sus redes sociales respecto al significado del título de su disco.

Por otro lado, en septiembre, para celebrar el mes de la Herencia Latina en Estados Unidos, la intérprete creó para Spotify una lista de canciones desarrolladas por músicos hispanos. La selección incluye a Willie Colón, Shakira, Celia Cruz, Rosalía y Caetano Veloso, entre otros. Por último, Janet lleva muchos años luchando por la igualdad racial y de género, por lo que utiliza sus redes sociales para promover diferentes artistas. Así es como en su perfil de Instagram suele subir vídeos de mujeres talentosas, en algunos casos desconocidas, que también merecen difusión ya sea por su desempeño vocal o en la danza. Sin dudas, su vida ha estado colmada tanto de triunfos como de escándalos, y si bien la adversidad le presentó batalla, supo ingeniárselas para seguir vigente en una industria que puede llegar a ser despiadada ante el menor estímulo. Por eso, su música sigue tan vigente como el primer día, y sus coreografías todavía pueden dejar más de una boca abierta por lo complejas pero, sobre todo, precisas.