Magnífica muestra celebra a Emilio Pettoruti y Xul Solar

En su libro autobiográfico, “Un pintor ante el espejo”, el artista cuenta que pidió una audiencia con el presidente Marcelo Torcuato de Alvear para invitarlo a la inauguración. El presidente aceptó. No obstante, como se podían prever disturbios, convinieron que acudiría a las once de la mañana. Aunque Pettoruti sólo les había avisado a sus más íntimos amigos, cuando llegó Alvear ya se había congregado una multitud. Según relata el pintor: “Alvear estuvo muy simpático, contempló atentamente los cuadros y me deseó buena fortuna más la chance de salir indemne de la prueba que me aguardaba. ‘¡Plazca al Cielo –me deseó- que no necesite usted esta tarde de los servicios de la Asistencia Pública!’” Esa noche la discusión estética terminó en la comisaría.