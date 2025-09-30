Erreway se despidió de Buenos Aires con un show inolvidable: nueve funciones agotadas y un público entregado

La banda cerró su gira "Juntos Otra Vez" con un concierto cargado de nostalgia, sorpresas y momentos únicos frente a miles de fanáticos.

Erreway celebró su último show en el Movistar Arena , donde cerró con éxito su paso por la capital en el marco de la gira de reencuentro “Juntos Otra Vez” . Con nueve funciones agotadas, el show mezcló emoción, nostalgia y energía desbordante, reafirmando que el fenómeno de la banda sigue vivo.

Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo se presentaron como tres amigos divirtiéndose en el escenario, respaldados por los mismos músicos que los acompañan desde hace más de dos décadas. El Movistar Arena, teñido de gorros, corbatas y camisas al estilo Erreway , convirtió cada tema en un coro multitudinario donde se mezclaban generaciones, jóvenes y adultos unidos por la misma melodía que marcó su adolescencia.

“Ni ustedes lo creían, nosotros menos que nadie” , reconoció Felipe Colombo ante los miles de fanáticos que colmaron el estadio. La función se sumó tras agotarse las ocho fechas iniciales en cuestión de horas , lo que refleja la vigencia del fenómeno que marcó a toda una generación con la serie Rebelde Way.

La noche arrancó con “ Girar” y un recorrido por los grandes éxitos de la banda, acompañado de una producción de primer nivel que llenó el escenario de luces, energía y recuerdos. Cada integrante brilló con su momento solista: Felipe Colombo conquistó con “Te soñé” , Camila Bordonaba emocionó con “Vivo como vivo” y Benjamín Rojas se adueñó del público con “Mi vida”.

Uno de los instantes más memorables llegó con “Será de Dios”, cuando el Movistar Arena se iluminó de flashes y los fans levantaron carteles que decían “ya no te alejes no digas adiós”, un fragmento de la canción que simbolizó el deseo colectivo de que este regreso no sea una despedida definitiva.

La velada también tuvo su cuota de sorpresas: un pequeño fallo en las pantallas derivó en que los artistas improvisaran “Todo, Todo”, de Chiquititas, desatando la euforia de los fans más nostálgicos de Cris Morena. Y como si fuera poco, durante una love cam, un espectador se arrodilló en pleno show para pedir matrimonio, provocando gritos, emoción y aplausos de toda la sala.

Luisana Lopilato envió un mensaje a los fans y dio inicio a un cierre explosivo

Aunque no pudo estar presente, Luisana Lopilato no se quedó afuera del reencuentro de Erreway: un mensaje grabado de la actriz apareció en las pantallas gigantes y conmovió tanto a sus excompañeros como al público, que estalló en aplausos y lágrimas. Fue el clímax emotivo de la noche que combinó nostalgia, adrenalina y un viaje directo a los años dorados de Rebelde Way.

erreway_iconica_banda_nacida_de_la_telenovela_juvenil_rebelde_way Luisana Lopilato envió un mensaje especial que conmovió a todos los presentes.

Un cierre único para despedir Buenos Aires

Tras ese momento emotivo, el estadio explotó con “Bonita de más”, uno de los himnos más recordados de la banda, donde no faltaba persona por bailar. Justo cuando parecía que la velada llegaba a su fin con imágenes del tour proyectadas al ritmo de “De aquí de allá”, el público se hizo escuchar: un grito unánime reclamaba “¡Sweet Baby!”. La banda no pudo resistirse y regaló la canción más esperada, cerrando la noche con una ovación y un final perfecto.

La banda que marcó a una generación volvió a reunir a miles de fanáticos en el Movistar Arena, en un reencuentro que mezcló música y memoria.

Dos décadas después, las canciones sonaron con la misma fuerza de aquellos años, pero esta vez cargadas de una nostalgia especial: la certeza de que se trataba de la última función en casa. Cada estribillo fue un puente entre el ayer y el hoy, un eco compartido por quienes alguna vez soñaron al ritmo de Rebelde Way.