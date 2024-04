María Becerra revolucionó las redes sociales con un cambio de look

A través de un video, la cantante argentina mostró su nuevo aspecto. No tardaron en llegar los comentarios y likes de sus seguidores.

María Becerra es una de las jóvenes referentes en la industria de la música argentina y una representante del género urbano a nivel internacional. En esta oportunidad, la artista se animó a un cambio de look y sorprendió a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram.

En el vídeo se puede ver una cabellera castaña por debajo de los hombros y un flequillo recto que asoma hasta la mitad de la frente. Los usuarios no tardaron en comentar y elogiar su nuevo look. El video ya acumula casi seis millones de reproducciones y más de 400 mil me gusta.