MasterChef Celebrity: así fue el debut de Yanina Latorre y su cruce con Wanda Nara

Latorre será el reemplazo de Maxi López durante los siguientes programas y tendrá la difícil tarea de cuidarle el lugar mientras él se encuentra en Suiza junto a su familia.

Wanda y Yanina cara a cara en MasterChef.

La mediática Wanda Nara y la periodista de espectáculos Yanina Latorre tuvieron su esperado enfrentamiento cara a cara durante la emisión del martes de MasterChef Celebrity. Con la botinera jugando de “visitante” en el reality culinario, la conductora se sometió a las picantes preguntas de sus contrincantes.

Wanda Nara y el cruce con Yanina Latorre A pesar de confesar en pantalla que ambas se tienen bloqueadas en las redes sociales, Wanda recibió con los brazos abiertos a la conductora de SQP e ironizó con la idea de protagonizar una pelea en la cocina de Masterchef.

Cuando llegó la hora de visitar las estaciones de los participantes, la conductora no dudó en ir “armada” con un cuchillo que le robó a Ian Lucas para enfrentar a Latorre y, para hacer "las pases", le concedió unas preguntas.

Latorre, conocida por ir al hueso, aprovechó para acorralar a Wanda y le preguntó sobre el vínculo con su ex pareja: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”. Inmediatamente, Wanda lo negó, aunque Yanina insistió en que "se percibe en el aire".

“Una más... del 1 al 10, ¿Cuánto odias a Mauro?”, preguntó la periodista. La conductora fue tajante al decir que “cree que no lo odia”, sino que le genera "lástima la gente poco inteligente", confirmando además que no lo ve feliz con Eugenia “China” Suárez. Ambas reconocieron tener una relación simbiótica; mientras Yanina pidió ser desbloqueada en redes, admitió que Wanda también fue clave para el crecimiento de su propia carrera periodística. Finalmente, Latorre inició su paso por la competencia con el pie derecho y logró subir al balcón, sobreponiéndose sobre algunos participantes que están desde el día uno.