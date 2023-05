Maxi Trusso volvió a apuntar contra Lali Espósito: "Es un lindo poni"

Acto seguido, hizo referencia a Lali Espósito y a Tini Stoessel, dos de las cantantes más populares de la Argentina en la actualidad. “Va a volver la música, esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz. Tini (Stoessel) me parece divina, muy copada, una influencer, lo que quieras… Pero no son rockers”, arremetió Maxi Trusso.

Y agregó: “Son artistas del mundo moderno, son influencers y son esto, pero no son rockers. El rock and roll no está ahí. El rock and roll es otra cosa, es chocar con la desgracia y estos no chocaron con la desgracia”.

“¿Cómo va a estar la música si vos no sufriste? La música no está ahí”, aseveró y luego aclaró: “No es culpa de las chicas, no son culpables ellas, ellas no tienen nada que ver. Ellas son divinas, son muy lindas. Lali, como dijo una vez, es un lindo poni, es una linda chica”.

En último lugar le habló directamente a la autora de “Disciplina”: “Se está esforzando por cantar bien. Pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio, tomemos unos whiskys y hacemos rock and roll”. Maxi Trusso concluyó: “Ella es el máximo exponente de la grasada”.