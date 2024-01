Michael Jackson: su película biográfica ya tiene al actor que lo interpretará en su niñez

Hasta el momento, no hay detalles sobre la trama, más allá de narrar la vida de Michael Jackson, con su ascenso en la industria y posterior estrellato mundial.

La película biográfica de Michael Jackson , titulada '' Michael'', ya tiene al actor que interpretará al rey del pop durante su niñez, cuando integraba The Jackson 5. El niño, de 9 años, se llama Juliano Krue Valdi , quien imita a Jackson desde los 4 años.

"Esta oportunidad es realmente importante para mí porque Michael Jackson es el Rey del Pop y es muy especial en mi corazón. Llevo cinco años bailando sus canciones. Él me hace sentir realmente especial y me hace sentir bien conmigo mismo. Me encanta la energía de Michael Jackson", declaró Valdi en un comunicado.