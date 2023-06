Miguel Romano denunció que Fátima Florez le robó la peluca de Susana

Según refirió, "todo el pelo de las albinas que me traen, me lo guardo para Susana", a los efectos de diseñarle la peluca o extensiones que luego luce ante los medios.

Romano también dejó un palito para Susana

Romano además le hizo un reclamo a Susana en la entrevista mantenida con ese medio, lo que llamó la atención ya que es su histórico asesor.

“Susana es mía, yo la hice, he estado siempre al lado de ella, en todo momento. Hace rato que no la veo, estuvo en Buenos Aires y no me llamó ni vino a saludarme”, lanzó, en referencia a que la diva vive en Uruguay pero a veces regresa a capital Federal.

Al final, aseguró: “Yo la amo con todo mi corazón, ella va a venir” pero finalmente advirtió: "Yo no puedo dejar mi peluquería e ir a Punta del Este para dedicarme a ella".