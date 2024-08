Mirtha Legrand habló sobre Alberto Fernández tras la denuncia por violencia de género: "De esto no se vuelve"

En medio de las repercusiones que generó la denuncia que realizó Fabiola Yañez en contra de su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández, por violencia de género, la presentadora Mirtha Legrand no esquivó el escándalo y se solidarizó con la ex primera dama. “Pobrecita. ¿Cómo nadie de la residencia presidencial lo manifestó?”, cuestionó.