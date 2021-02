Estrenan hoy miniserie francesa que vaticinó un mundo en crisis

El detalle que termina por convertir a “Colapso” en una producción distinta dentro del audiovisual moderno es que hay un sello estilístico: el plano secuencia con el que está concebida, recurso que potencia la progresiva desesperación de sus personajes. El primer episodio, “El supermercado”, ofrece unos pocos minutos de normalidad, mostrando el rutinario trabajo del cajero de una gran tienda de alimentos parisiense. Pronto la luz empieza a cortarse intermitentemente, la gente a demandar productos que ya no quedan en las góndolas, las tarjetas de crédito a no aceptar los pagos. En ese contexto aparece la novia del cajero, que le insiste para que abandone todo y huyan lejos de París con unos amigos antes de que falten la comida, la luz y la nafta para salir de la ciudad. “El supermercado” es un formidable ejercicio de suspenso distópico, tal vez una de las mas elaboradas y originales respuestas modernas a la clásica serie “ La Dimensión Desconocida”, y funciona especialmente bien debido a que las anomalías que muestra podrían ocurrir perfectamente pasado mañana en cualquier gran ciudad. La serie se hizo en 2019, justo antes de la pandemia. Pero si el primer episodio es fuerte, la temperatura se pone más alta en el segundo episodio, “La estación de servicio”, donde el dueño de una gasolinera cambia unos miserables litros de combustible por cualquier alimento que puedan tengan los automovilistas que huyen de París, negándose a cargarles ni una gota en el tanque a quienes no tengan nada que ofrecer en trueque. En condiciones como esa, el dinero no vale nada.