Murió John Mayall, leyenda del blues y el rock inglés

Mick Jagger le dedicó un sentido mensaje a Mayall y le agradeció por haberle recomendado reclutar a Mick Taylor para sumarlo a los Rolling Stones: "Es tan triste saber de la muerte de John Mayall. Fue un gran pionero del blues británico y tenía un ojo maravilloso para jóvenes músicos talentosos, incluyendo a Mick Taylor - a quien me recomendó después de que Brian Jones muriera - dando comienzo a una nueva era para los Stones".

Embed - Mick Jagger on Instagram: "So sad to hear of John Mayall’s passing. He was a great pioneer of British blues and had a wonderful eye for talented young musicians, including Mick Taylor - who he recommended to me after Brian Jones died - ushering in a new era for the Stones."