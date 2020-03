Murió Penderecki, un reinventor de la música

Hace cuatro años, en su última visita a Buenos Aires (cuando dirigió a la Orquesta Sinfónica Nacional en el CCK con un concierto integrado por obras suyas) dijo a este diario: “Intento mantenerme alejado y no involucrarme en política. Intento ser yo mismo y no verme influido por otros músicos y música, y menos por la política. Mi música sacra no ha cambiado: empecé a escribir música de este género en los 50, en un momento en el que en mi país estaba prohibida, y por el hecho de que estuviera prohibida empecé a interesarme en ella y escribirla”.