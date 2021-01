Murió Spector, el asesino que revolucionó el rock

Nacido en Nueva York en 1939, Spector empezó a meterse tímidamente en el negocio de la música en 1959, en Los Angeles, como guitarrista y aspirante a compositor y letrista con The Teddy Bears, que de la nada metieron un hit numero 1, “To Know Him Is To Love Him”. Pero la banda no logró ningún éxito subsiguiente y se disolvieron, por lo que Spector volvió a su Nueva York natal y, apoyado por su único éxito, decidió abrir su propio sello, Philles, que se especializó en grupos femeninos como The Crystals y sobre todo The Ronettes, especie de contracara blanca de los grupos de chicas soul de música negra como Motown. Los éxitos empezaron a acumularse con clásicos que se siguen escuchando en todo el planeta como “Baby I Love You”, “Then He Kissed Me”, “Walking In The Rain” o “Be My Baby” y tantos otros temas que Spector componía, producía y también tocaba en varios instrumentos, siendo uno de los musicos de sesión principales de su estudio. Su mal carácter sumado a sus ideas revolucionarias le dieron fama de ser el típico genio demente, pero lo cierto es que sus vanguardistas técnicas de grabación que solían incluir secciones de cuerdas, vientos e instrumentos de percusión superpuestos cambiaron al música popular y fueron copiados en versiones inferiores por otros productores de la época.

Gracias a su trabajo con “The Crystals”, “The Ronettes” y “The Righteous Brothers”, Spector se convirtió en una máquina de éxitos musicales, con títulos clásicos como “Da Doo Ron Ron”, “Then He Kissed Me”, “Be My Baby”, “You’ve Lost That Lovin’ Feelin” y “Unchained Melody”. Se casó con “Ronnie” Bennett, voz principal de las Ronettes y en 1968 se alejó de la vida pública convertido en multimillonario. Regresó a inicios de los años 1970 con Los Beatles y “Let it Be”. Ronnie, que lo abandonó en 1974, relató en su autobiografía que sufrió años de abusos, incluyendo amenazas de matarla y de exhibir su cuerpo en un ataúd con decoraciones en oro que guardaba en su sótano. Sus amenazas con armas se extendieron a los artistas con los cuales trabajaba. Presuntamente disparó un arma en un estudio cuando producía “Rock ‘n’ Roll” para John Lennon y puso otra en la cabeza de Leonard Cohen durante las sesiones para “Death of a Ladies Man”. En otro incidente, tomó a la banda punk “The Ramones” de rehén a punta de pistola cuando grababan su álbum “End of the Century”. “Soy mi peor enemigo. Tengo demonios en mí que me desafían”, dijo. Spector –que hace un cameo en “Busco mi destino”, de Dennis Hopper- fue el elegido cuando Lennon insistió para grabar un disco sin George Martin, el álbum que refleja la crisis de los Beatles “Le It Be”. Tambien los Ramones utiizaron su talento como productor.