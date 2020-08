Grabaciones

Zappa según Krieger

Sin duda uno de los grandes violeros del rock clásico, Robby Krieger de The Doors fue siempre un músico inclasificable, más interesado en melodías orientales como “The End” que en largos solos rockeros. Luego de la muerte de Jim Morrison, Krieger habia firmado con el sello Blue Note para tocar música instrumental de todos los estilos. Y ahora reaparece con una nueva faceta digna de su excéntrico talento: divertirse experimentando y homenajeando a un gigante como Frank Zappa. Para eso armó un gran combo con una impresionante sección de vientos y, como siempre, un gran tecladista con el que armar sus típicos contrapuntos (no por nada compuso “Light My Fire”), en este caso nada menos que Tommy Mars, el que apareció en hitos de Zappa como la trilogía de “Joe’s Garage”. La mirada de Krieger se centra en la capacidad de Zappa para saltar del rock al jazz y su extraño sentido del humor musical. Por eso, el climax de este “Ritual” es una demoledora versión siglo XX de “Chunga’s Revenge”, aunque cada track está inspirado en algún tema clásico del padre de The Mothers. Hay un guiño a los fans de los Doors, “Yes, The River Knows” pero tocado al estilo de Zappa.