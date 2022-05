Rubén Rada y sus hijos se suman a Santana en nueva versión de "Oye cómo va"

Allí, en el marco de la reinterpretación de Santana del tema compuesto por Tito Puente al que convirtió en un clásico de su propio repertorio, Rada padre toca las tumbadoras y canta desde la rambla montevideana, con sus hijos acompañando en coros.

Oye Como Va ft. Carlos Santana & Cindy Blackman Santana | Playing For Change | Song Around The World