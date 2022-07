Tom Morello de Rage Against the Machine es tirado del escenario por un seguridad

Durante un espectáculo el sábado en Toronto en el Scotiabank Arena como parte de su gira mundial, un fan se coló en el escenario e intentó saltar entre la multitud. Los guardias de seguridad abordaron al fanático, pero también terminaron derribando al guitarrista de 58 años, mientras la banda tocaba su última canción, "Killing in the Name". Se vio a Morello cayendo al pozo, cuando el guardia accidentalmente hizo contacto con él.