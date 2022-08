Netflix confirmó la fecha de estreno de algunas de sus películas más esperadas

Bardo se estrenará el 16 de diciembre luego de su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia. Antes de llegar a Netflix, se proyectará en los cines de México a partir del 27 de octubre, así como en cines seleccionados de Estados Unidos el 4 de noviembre. Descrita como una "comedia nostálgica", la película protagonizada por Daniel Giménez Cacho sigue una reconocido periodista y documentalista mexicano que regresa a su país natal en una encrucijada existencial.

Ruido de fondo, que se proyectará en Venecia y más tarde en el Festival de Cine de Nueva York, ha recibido una presentación teatral exclusiva de un mes. Se transmitirá en lugares selectos a partir del 25 de noviembre antes de ir a Netflix el 30 de diciembre. Adaptada de la novela de Don DeLillo de 1985, la película está protagonizada por Adam Driver como un ostentoso profesor de estudios sobre Hitler, cuyo matrimonio (Greta Gerwig interpreta su esposa) se derrumba después de que un horrible accidente crea un evento tóxico en el aire de proporciones aterradoras e incognoscibles.

Ruido de fondo _ Avance oficial _ Netflix.mp4 Netflix

The Swimmers, un drama sobre refugiados que también espera causar sensación en el circuito de premios, llegará a Netflix el 23 de noviembre. También se proyectará en los cines, pero aún no se ha anunciado la fecha de estreno. Dirigida por Sally El Hosaini, cuenta la historia de la vida real de dos hermanas que huyeron de una Siria devastada por la guerra para asistir a los Juegos Olímpicos de Río 2016. The Swimmers inaugurará el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en septiembre.

Otro participante de TIFF, Wendell & Wild, una fantasía en stop-motion que es divertida y oscura, debutará en cines selectos el 21 de octubre y en Netflix el 28 de octubre. El cineasta de Coraline Henry Selick está dirigiendo la película, que reúne a Michael Key Keegan y Jordan Peele como intrigantes hermanos demonios que reclutan a un adolescente para convocarlos a la Tierra de los Vivos.

Otras próximas películas dirigidas directamente a audiencias adultas con fechas de estreno recientemente establecidas incluyen el thriller criminal The Good Nurse, protagonizada por Jessica Chastain y Eddie Redmayne (en cines selectos el 19 de octubre y en los cines el 26 de octubre); The Pale Blue Eye, que reúne al director Scott Cooper y Christian Bale (en cines selectos el 23 de diciembre, en Netflix el 6 de enero); el documental The Volcano: Rescue From Whakaari (en cines selectos el 9 de diciembre y en Netflix el 16 de diciembre).

Varias comedias románticas con temas navideños están llegando a tiempo para las fiestas, como Falling for Christmas, un lindo encuentro con Lohan como una heredera del hotel aguafiestas recién comprometida que sufre amnesia después de un accidente de esquí; (10 de noviembre); Christmas With You, una historia romántica sobre una estrella del pop agotada que va a un pequeño pueblo para cumplir el deseo de un fanático (17 de noviembre); y Scrooge: A Christmas Carol (en Netflix el 2 de diciembre y en cines selectos el 18 de noviembre).

Para las familias y los amantes de la música, Roald Dahl's Matilda The Musical, que ve a Emma Thompson como la aterradora Miss Trunchbull, se proyectará en cines selectos el 9 de diciembre antes de aterrizar en Netflix el 25 de diciembre. La versión teatral del musical fue un gran éxito en Londres y en Broadway. Otra película dirigida a los niños, el drama de fantasía adolescente del director Paul Feig The School For Good And Evil, se estrenará el 19 de octubre.

Otras nuevas fechas de lanzamiento incluyen Mr. Harrigan's Phone, una adaptación de la novela de Stephen King de John Lee Hancock (5 de octubre); así como Luckiest Girl Alive, una historia inspirada en un crimen real con Mila Kunis y Connie Britton (en cines selectos el 30 de septiembre y en Netflix el 7 de octubre).