Netflix convierte a Monster en una serie antológica y prepara dos nuevas temporadas

La primera temporada de Monster se tituló oficialmente Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story y siguió la vida y los crímenes del infame asesino en serie. Las dos nuevas entregas se centrarán cada una en "otras figuras monstruosas que han impactado a la sociedad", según Netflix.

Monster demostró ser un gran éxito, debutando en la cima de las listas de Netflix. También fue el programa número uno en la lista de Nielsen durante tres semanas consecutivas. Según Netflix, es la segunda temporada de televisión en inglés más popular de la historia.

“El público no puede dejar de mirar a 'Monster' y 'The Watcher'”, dijo Bela Bajaria, directora de TV global de Netflix. “El equipo creativo de Ryan Murphy e Ian Brennan en 'Monster' junto con Eric Newman en 'The Watcher' son narradores magistrales que cautivaron al público de todo el mundo. La fuerza consecutiva de estas dos series se debe a la distintiva voz original de Ryan que creó sensaciones culturales y estamos encantados de seguir contando historias en los universos de 'Monster' y 'Watcher'".

Evan Peters interpretó a Dahmer en Monster, con Richard Jenkins, Molly Ringwald, Michael Learned y Niecy Nash también como protagonistas. Murphy y Brennan actuaron como productores ejecutivos junto con Peters, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Evan Peters y Janet Mock. Carl Franklin dirigió y fue productor ejecutivo del primer episodio.

The Watcher se basa libremente en una historia real y sigue a una familia que se muda a la casa de sus sueños solo para comenzar a recibir cartas misteriosas de alguien que se hace llamar The Watcher. El elenco de la primera temporada incluye a: Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Terry Kinney, Joe Mantello, Richard Kind y más.