Netflix recibe críticas en el lanzamiento de su versión con publicidad

netflix.webp

Lo que sorprendió a algunos analistas es el posicionamiento de esas publicidades. Aparentemente los avisos no tienen un lugar específico donde aparecer si no que surgen en momentos bastante aleatorios.

Jay Peters, del portal The Verge, probó durante varias horas la plataforma y obtuvo como resultado: "Todos los contenidos originales de Netflix reproducidos tuvieron avisos al principio pero la cantidad variaba, Community, Seinfeld y Grey's Anatomy no tuvieron publicidad, tres películas de Netflix tuvieron anuncios al principio pero no durante la reproducción, Crazy, Stupid, Love tuvo al principio pero no durante, The Italian Job tuvo al principio y tres veces durante la reproducción y Spider-Man no tuvo ninguno".

Los avisos son similares a los que se pueden observar en otras plataformas y duran entre 15 y 30 segundos. Pueden ser pausados pero no hay forma de saltearlos.

Netflix logo.webp Netflix

Esta no es la única crítica que se le ha hecho a Netflix en las últimas horas con el lanzamiento de su suscripción con publicidad. Al parecer, no todos los contenidos de la plataforma están disponibles para quienes abonen la versión económica.

Algunas de las series no disponibles son: Arrested Development, Breaking Bad, How to Get away With Murder, The Crown, Cobra Kai y House of Cards. En cuanto a películas, los usuarios no pudieron acceder a Skyfall, 28 Días Después o The Imitation Game, entre otras.

netflix.webp

Greg Peters, jefe de operaciones, advirtió el mes pasado que "un número limitado de películas y series no estarían disponibles debido a restricciones de derechos" y agregó: "Vamos a estar trabajando para reducirlas progresivamente".

Otras limitaciones incluyen la imposibilidad de descargar el contenido para verlo offline. En el mismo sentido, el contenido puede ser visto por un solo usuario a la vez.