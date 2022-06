Netflix se pronunció tras la muerte de dos actores en el rodaje de la serie El Elegido

“Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente que cobró la vida de Ray Garduño y Juan Francisco González. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y con los heridos durante este desafortunado accidente”, se lee en el comunicado de la plataforma de streaming publicado en el sitio Deadline el lunes.

La productora Redrum también emitió un comunicado.

“Todos nosotros en la producción de El Elegido estamos conmocionados por el trágico accidente ocurrido el pasado jueves, mientras transitaba desde Santa Rosalía, Baja California, hacia el aeropuerto local”, se lee en el comunicado.

“Nos entristece profundamente el fallecimiento de nuestros compañeros Ray Garduño y Juan Francisco González y apoyamos de cerca a todos los afectados por esta inenarrable tragedia. Redrum ha estado cooperando con las autoridades locales y los informes iniciales y los relatos de los testigos indican que se implementaron todos los protocolos de seguridad y que este fue un accidente desafortunado”.

Amigos de Garduño y González se pronunciaron el domingo pidiendo una investigación exhaustiva alegando que hubo problemas de logística y transporte con la producción, entre otras acusaciones.

“Esta es una súplica de justicia por estas muertes”, dijo el amigo y novelista Rick Zazueta a través de Facebook . “Este no fue un accidente ordinario, el elenco se había estado quejando abiertamente de los problemas logísticos y de transporte que enfrentaba esta producción, calificándolos de ilógicos, irracionales, ignorantes y estúpidos. Las condiciones de la camioneta eran totalmente inadecuadas para el transporte de personas; neumáticos gastados, frenos ruidosos, volante flojo, no todos los cinturones de seguridad funcionan, señales de peligro fácilmente identificables. Pero, el espectáculo debe continuar, y los actores se envuelven en la forma de arte y quieren trabajar, y no tienen tantas oportunidades de trabajar, por lo que toman estos conciertos con grandes sueños de NETFLIX y la promesa de un pequeño cheque de pago”.