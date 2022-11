The Crown: Imelda Staunton habló sobre las críticas contra la serie de Netflix

"Creo que es comprensible que la gente se sienta sensible debido a los acontecimientos recientes", dice Staunton, nominada al Oscar por Vera Drake de 2004, cuyos muchos otros créditos incluyen interpretar a Dolores Umbridge en las películas de Harry Potter. "No hay duda al respecto. Terminamos de filmar esta temporada hace seis meses. Si esto hubiera salido hace dos años, no estaría pasando todo esto. Así que creo que hay sensibilidad y no hay mucho que podamos hacer sobre eso. Creo que a uno le gustaría sentir que la gente reconocería a lo largo de todas las temporadas que Peter Morgan ha escrito, la cantidad de respeto que tiene por esta familia y la cantidad de integridad que usa para escribir estos, sí, imaginado escenas que giran en torno a hechos reales. No creo que haya mucho que podamos hacer o decir".

Staunton dice que estaba encantada pero intimidada cuando le ofrecieron interpretar a la reina Isabel II, quien anteriormente fue interpretada en el programa por Claire Foy y Olivia Colman, quienes ganaron premios Emmy por sus actuaciones.

"Creo que todos habíamos visto The Crown y unirnos a algo de tan alta calidad fue bastante maravilloso, pero luego bastante desalentador, pensando, bueno, tenemos que mantener los estándares altos", dijo.