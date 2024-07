Nicolas Cage eligió la película más recomendable de su filmografía

Si nunca has visto una película de Nicolas Cage ¿Cuál deberías ver? A Cage le hicieron esta pregunta durante una entrevista con The New Yorker.

Cage explicó: “Creo que [ Pig ] es algo que la gente puede disfrutar, porque la tragedia nos va a golpear a todos en algún momento. Es solo una cuestión de cuándo. También es una película que para mí es como una canción popular. Es una película muy tranquila y suave, que es el polo opuesto de… que la gente piense que estoy loco” [debido al tipo de personajes extravagantes y llenos de energía que Cage ha interpretado en el pasado].

Cuando se señala lo reciente que es la película y que quizás es bueno que su papel favorito no sea algo de décadas atrás, Cage responde: “Sí… creo que [actuar] ahora es —para mí, al menos— más interesante y es más personal”.

Los temores de Nicolas Cage por el uso de IA

En otro momento de la entrevista, Cage volvió a expresar sus temores sobre la IA . Señaló que le estaban haciendo un escaneo de imagen digital para una película que estaba haciendo: “Tienen que ponerme en una computadora y hacer coincidir el color de mis ojos y cambiarlo... no sé. Simplemente van a robar mi cuerpo y hacer lo que quieran con él a través de la IA digital... Dios, espero que no sea IA. Me aterroriza eso. He sido muy explícito al respecto”.

Cage estuvo de acuerdo en que la idea le parecía “aterradora” y añadió: “Me hace preguntarme, ya sabes, ¿dónde acabará la verdad del artista? ¿Será reemplazada? ¿Será transfigurada? ¿Dónde estará el latido del corazón? Quiero decir, ¿qué vas a hacer con mi cuerpo y mi cara cuando esté muerto? ¡No quiero tener nada que ver con eso!”.