Paul McCartney cumple 80 años: la vida después de The Beatles

Para el año 1961 Sutcliffe abandono la banda lo cual llevo a McCartney tomar el instrumento por el cual se haría conocido por todos, el bajo. Un año después en 1962 Ringo Starr se haría cargo de la batería quedando de esta manera conformado el cuarteto que haría historia: Lennon, McCartney, Harrison y Starr.

Hasta la separación de The Beatles en 1970, los cuatro de Liverpool entregarían discos y canciones que impactarían en la cultura popular como ninguna banda antes lo había hecho y sin dudas como ninguna lo ha podido hacer hasta ahora.

Paul fue uno de los principales responsables del éxito de The Beatles. Cuenta de eso dan sus composiciones en dupla con Lennon, de las cuales hay muchas que se dice solo fueron producto de la mente creativa de Paul.

McCartney fue el primero en presentar su renuncia, fueron muchos años de acumular tensiones dentro del grupo. Una vez que la banda llego a su fin, el desafío era grande para todos sus integrantes.

La separación fue para Paul el momento de demostrar que todavía tenia mucho para dar, y así lo hizo y lo sigue haciendo, actualmente lleva cinco décadas ininterrumpidas ligado a la música.

A continuación y a manera de celebración por su cumpleaños 80, un listado con 10 de las canciones más destacadas en la carrera de Paul McCartney post-Beatles.

"Maybe I’m Amazed" de "McCartney" (1970)

Es una hermosa canción de amor con aires rockeros, como una gloriosa continuación del doble blanco de The Beatles, un "Helter skelter" menos furioso y más emotivo, sin duda una de las mejores canciones de amor de Macca, dedicada a su esposa Linda Eastman, McCartney le da las gracias por acompañarlo en todo ese tortuoso camino, demostrándole siempre el amor que siente por él. El disco en el que Paul tocó todos los instrumentos fue grabado en los estudios de Abbey Road en 1969.

Paul y Linda McCartney.webp Paul y Linda McCartney

“Uncle Albert/Admiral Halsey” de "Ram" (1971)

Fue el primer número uno post-Beatles de McCartney es toda una hazaña: un trabajo artesanal hecho de fragmentos de canciones y efectos sonoros de menos de cinco minutos. Compuesta con su tío Albert Kendall como fuente de inspiración, y con la ayuda orquestal de George Martin y la Filarmónica de Nueva York, tenía un sonido muy Beatle. Incluso Lennon, que destrozó el resto del álbum, admitió que le gustaba esta canción.

"Another day" single (1971)

Paul vuelve a tocar todos los instrumentos en su propio estudio casero en esta preciosa balada pop que había escrito durante las sesiones del álbum “Let it be”, una canción al estilo "Eleanor Rigby". Fue el primer single oficial de la carrera de McCartney como solista.

"Live and Let Die" single (1973)

Una de las canciones más rockeras y duras, fue compuesta para la película de James Bond del mismo nombre, para cuya banda sonora habían contratado a George Martin. Él ayudó a arreglar la orquestación, y una sección intermedia estilo reggae. La canción sería uno de los mayores éxitos de McCartney, llegando al Top 10 tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Hasta el día de hoy sigue teniendo un lugar especial en sus recitales.

Band On The Run.jpg Arte de tapa de "Band On The Run"

“Band On The Run” de “Band On The Run” (1973)

Compuesta por tres secciones distintas, como si se tratara otra vez de un medley armado a partir de fragmentos de canciones, en esta canción Paul nos cuenta la historia de una banda ficticia que huye de la policía. Con fuertes guiños a escaparse de su pasado en los Beatles "Band On The Run" le valió a McCartney un premio Grammy.

"Jet" de "Band On The Run" (1973)

Grabado en Nigeria, "Jet" se abre con vientos, antes de explotar con guitarras glamrock, sintetizadores distorsionados y un estribillo de una sola palabra. Al parecer, "Jet" era el nombre de uno de sus perros; el resto de la letra esta repleta de acertijos misteriosos acerca de viajes en el espacio y sufragistas

“Nineteen Hundred and Eighty Five” de "Band On The Run" (1973)

Es el tema que da cierre al mejor disco de McCartney junto a Wings. Paul ha demostrado ser un talentoso cuando se sienta en el piano, pero el riff que compuso para “Nineteen Hundred and Eighty Five” no tiene comparación, incluso antes de ponerle un nombre formal la llamada “Piano Thing”.

“Silly Love Songs” de "Wings at the Speed of Sound" (1976)

En 1975 John Lennon dijo que Paul McCartney solo componía tontas canciones de amor, y esa fue toda la inspiración que necesito Paul para componer esta canción. "Silly Love Songs" fue la primera composición en incursionar en el sonido de la música disco popular, con el bajo como sonido líder.

"No More Lonely Nights" de "Give My Regards to Broad Street" (1984)

La canción una power ballad con un sonido propio de la década, pero lo más espectacular de este tema es que en medio de todo aparece un grandioso solo de guitarra del mismísimo David Gilmour. El sencillo alcanzó el puesto 6 en la lista estadounidense Billboard Hot 100 y la posición 2 en la lista británica UK Singles Chart.

"Hope of Deliverance" de "Off the Ground" (1993)

Un himno alegre, en el que McCartney intercambia solos de guitarra criolla con Robbie McIntosh. No fue un éxito en Estados Unidos, pero fue muy popular en la Europa del Este de la post Guerra Fría, donde su optimismo adquirió una gran resonancia.

Bonus Tracks

Como es imposible condensar la carrera solista de Paul McCartney en solo 10 temas, acá van algunas canciones que merecen ser mencionadas: "Let Me Roll It" (1973), "Bluebird" (1973), "Venus and Mars"/ "Rock Show" (1975), "Coming Up" (1980), "Give Ireland Back to the Irish" (1972), "My Valentine" (2012) y "Queenie Eye" (2013)