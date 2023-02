Zombies: 10 películas y series para ver en streaming

Película fundamental dentro del genero, dirigida por George A. Romero en 1968. Fue protagonizada por Judith O'Dea, Duane Jones, Marilyn Eastman y Karl Hardman.

"Las radiaciones procedentes de un satélite provocan un fenómeno terrorífico: los muertos salen de sus tumbas y atacan a los hombres para alimentarse. La acción comienza en un cementerio de Pennsylvania, donde Barbara, después de ser atacada por un muerto viviente, huye hacia una granja. Allí también se ha refugiado Ben. Ambos construirán barricadas para defenderse de una multitud de despiadados zombies que sólo pueden ser vencidos con un golpe en la cabeza".

Disponible en YouTube.

Adaptación del popular videojuego, que a pesar de tomarse varias licencias, logró convertirse en una millonaria franquicia. Dirigida por Paul W.S. Anderson, la película de 2002 es por la gran mayoría considerada la mejor de la saga. Esta protagonizada por Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius y James Purefoy.

"En un centro clandestino de investigación genética -con fines militares- de una poderosa multinacional se produce un brote vírico que contamina todo el edificio. Para contener la fuga el ordenador que controla el centro sella toda la instalación y, en un principio se cree que mueren todos los empleados, pero en realidad se han convertido en feroces zombis..." indica la sinopsis.

Disponible en Paramount+.

De los españoles Jaume Balagueró y Paco Plaza se estrenó en 2007 y fue un éxito que trascendió las fronteras de España. Es protagonizada por Manuela Velasco, Ferrán Terraza, Jorge Serrano y Pablo Rosso.

"Cada noche, Ángela, una joven reportera de una televisión local, sigue con su cámara a un grupo profesional distinto. Esta noche le toca entrevistar a los bomberos, todo transcurre tranquilamente cuando, por fin, reciben la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa, no le queda otro remedio que seguirlos durante la misión de rescate. En el edificio donde vive la anciana, los vecinos están muy asustados. La mujer, encerrada en su piso, lanza unos gritos desgarradores... Es sólo el comienzo de una larga pesadilla y de un dramático reportaje único en el mundo".

Disponible en Paramount+.

Por qué no todo lo que tiene que ver con zombies esta asociado al terror, Ruben Fleischer dirigió esta comedia de 2009. Esta protagonizada por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone y Abigail Breslin.

"En un mundo plagado de zombis, Columbus es un joven que vive aterrorizado. Pero precisamente el miedo y la cobardía le han permitido sobrevivir. Un día conoce a Tallahassse, un cazazombies cuyo único deseo en la vida es lograr encontrar el último Twinkie (dulce americano) de la tierra. Cuando ambos conocen a Wichita y a Little Rock, que también sobreviven al caos como pueden, tendrán que elegir entre confiar en ellas o sucumbir ante los zombies".

Disponible en HBO Max y Star+.

La serie que desató un nuevo fenómeno por los zombies, fue estrenada en 2010 y tras 11 temporadas llego a su fin en 2022. Basada en el comic homónimo de Robert Kirkman fue adaptada a la televisión por Frank Darabont y el propio Kirkman. Es protagonizada por Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Danai Gurira, Jeffrey Dean Morgan y un gran elenco.

"Tras un apocalipsis zombie, un grupo de supervivientes, dirigidos por el policía Rick Grimes, recorre los Estados Unidos para ponerse a salvo. Aunque el leit motiv de la serie -cuyo episodio piloto fue dirigido y escrito por Frank Darabont- sea el apocalipsis zombie, la narración se centra más en las relaciones entre los personajes, su evolución y comportamiento en las situaciones críticas. Entre ellos destaca el ayudante del sheriff de un pueblo de Georgia que entró en coma durante la catástrofe".

Disponible en Star+.

Fear The Walking Dead

Es la primera serie complementaria de The Walking Dead, fue creada por Robert Kirkman y Dave Erickson y comenzó a emitirse en 2015. Esta protagonizada por Kim Dickens, Cliff Curtis, Frank Dillane, Rubén Blades y Lennie James.

Esta ambientada en la ciudad de Los Ángeles y se centra en una familia que debe sobrevivir a los comienzos del apocalipsis zombie. Muestra el origen del virus y cómo se expandió alrededor del mundo desde el punto de vista de una familia.

Disponible en Amazon Prime Video.

El cine coreano tiene grandes exponentes en el genero terror y particularmente los zombies. En este caso la película de 2016 dirigida por Yeon Sang-ho fue un éxito global alabado por el público y la crítica. Esta protagonizada por Gong Yoo, Ma Dong-seok, Ahn So-hee, Kim Soo-an y Jung Yu-mi.

"Un virus letal se expande por Corea del Sur, provocando violentos altercados. Los pasajeros de un tren KTX que viaja de Seúl a Busan tendrán que luchar por su supervivencia".

Disponible en Netflix.

Serie de origen mexicano estrenada en 2021 creada por Nicolas Entel y Miguel Tejada Flores. Esta protagonizada por Sergio Peris-Mencheta, Fátima Molina, Horacio García Rojas y Nery Arredondo.

"Un capo de la droga escapa de una prisión mexicana de alta seguridad y encuentra refugio en un centro de rehabilitación de drogas ubicada en el lado estadounidense de la frontera, donde se encuentran con zombis mutantes mortales".

Disponible en Amazon Prime Video.

Otra producción coreana de gran impacto a nivel mundial, esta vez en forma de serie. Fue creada por Chun Sung-il y esta protagonizada por Lee Yu-mi, Rich Ting, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoon Chan-young.

"La historia trata sobre unos estudiantes que quedan atrapados en su instituto, la Hyosan High School, mientras sufren los ataques de sus compañeros infectados por un mortífero virus zombi. Sin agua ni comida, sin contactos con el exterior, deben luchar por su supervivencia y encontrar alguna manera de escapar del instituto y de la ciudad. Mientras tanto, las autoridades han declarado en ella la ley marcial, y el Ejército coreano y la ROKAF la mantienen aislada".

Disponible en Netflix.

