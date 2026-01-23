El récord de Emma Stone: es la persona más joven en obtener siete nominaciones a los Premios Oscar + Seguir en









A sus 37 años, la actriz acumula 113 premios y más de 280 nominaciones en su carrera, incluyendo los Academy Awards, BAFTA y Critics Choice.

Emma Stones es una de las actrices más talentosas de su generación.

Siguen las repercusiones tras el anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar, en este caso el logro de Emma Stone. La actriz se convirtió en la persona más joven en recibir siete nominaciones a los Oscars.

Stone no es ajena al éxito: a sus 37 años, la actriz acumula 113 premios y más de 280 nominaciones en su carrera, incluyendo los Academy Awards, BAFTA y Critics Choice. Su talento y versatilidad la han convertido en una de las artistas más destacadas de su generación.

El récord en los Oscars de Emma Stone Emma logró su séptima nominación al Oscar, esta vez por Mejor Actriz gracias a su trabajo en Bugonia, dirigida por Yorgos Lanthimos. La actriz ya había sido galardonada con la estatuilla por La La Land y Pobres criaturas, aunque repetir en esta ocasión se presenta como todo un desafío. Stone compite con Jessie Buckley por Hamnet, Rose Byrne por Si tuviera piernas te patearía, Kate Hudson por Song Sung Blue y Renate Reinsve por Sentimental Value, siendo Buckley y Byrne las favoritas.

Además, Bugonia recibió cuatro nominaciones, incluyendo la de Mejor Película, lo que reafirma la efectividad de la dupla Stone-Lanthimos, considerada por muchos como una de las colaboraciones más exitosas de la historia reciente del cine. Para Stone, esta es la tercera nominación bajo la dirección del cineasta griego, tras las obtenidas por La favorita y Pobres criaturas.

De las siete nominaciones que acumula, cinco son como actriz —por Bugonia, Pobres criaturas, La favorita, La La Land y Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia)— y dos como productora (Pobres criaturas y ahora Bugonia). Con ello, Stone se convierte en la persona más joven de la historia en alcanzar siete nominaciones al Oscar.

