La policía vista desde dentro

El director, Santiago Podestá, junto a su guionista Juan “Elvis” Pereyra, podrían haber caído en la comprensible tentación de explotar los notorios acontecimientos que hace algunas semanas culminaron con cientos de policías armados protestando alrededor de la Quinta de Olivos. Pero aquí se toma distancia del tema y “Su versión” nos lleva a los años 2013 y 2015, sobre todo a la huelga en Córdoba y las protestas en la gobernación de Daniel Scioli. El material televisivo -no sólo local sino también del exterior- deja claro que muchos de los pedidos de las fuerzas son más que entendibles, y no sólo los relativos a su salario sino también a los horarios de trabajo imposibles y la falta de equidad en relación a cualquier otra profesión. Técnicamente el montaje es de buen nivel, y otro acierto del director es evitar toda narración en off y contar la película a través de material de archivo y entrevistas. La mirada es exclusiva de los policías que quieren sindicalizarse, aunque eso es comprensible dado que el titulo es “Su versión”.